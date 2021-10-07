Donnarumma’ya San Siro’da protesto

İtalyan taraftarlar PSG’ye transfer olan Donnarumma’yı ıslıklarken, Mancini kalecisine sahip çıktı.

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya’ya 2-1 mağlup olan İtalya’nın 37 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Mücadelenin bir diğer dikkat çeken yönü ise bu yaz Milan’dan PSG’ye giden Gianluigi Donnarumma’nın ilk kez San Siro’ya dönmesiydi.

Biten sözleşmesini uzatmayı tercih etmeyen Donnarumma, bu nedenle Milan taraftarlarının hedefindeydi. Sadece birkaç ay önce Euro 2020’de İtalya’nın kahramanlarından biri olan Donnarumma, dün akşam Milano’da istenmeyen adamdı.

Ferran Torres’in ilk yarıda attığı iki gole engel olamayan Donnarumma, 90 dakika boyunca gergin gözüktü. Bir pozisyonda Marcos Alonso’nun şutunda elinden kaçan top direğe çarpmış, ardından Bonucci topu çizgiden çıkarmıştı.

Mancini ne söyledi?

Mağlubiyetin ardından basına konuşan teknik direktör Roberto Mancini, Donnarumma’ya gelen tepkilere kızgındı.

“Donnarumma, İtalya için oynadı. Bu bir kulüp maçı değildi.”

“Bu meseleyi bir günlüğüne kenara bırakabilir ve tepkilerini olası bir Milan-PSG maçında gösterebilirlerdi. İtalya her şeyin üstünde olmalı.”

Chiellini gururlu

Savunma oyuncusu Giorgio Chiellini ise yenilgiden çıkarabilecekleri pozitif noktalara odaklanmayı tercih etti.

“Milano’da kaybetmemiz üzücü, ama yakaladığımız olağanüstü seriyle gurur duyuyorum.”

“Bu bir takımın büyüme sürecindeki kaçınılmaz aşamalardan biri. Zor bir maç olacağını biliyorduk, sabırlı oynamak istedik. Ama bazen rakibin güçlü olduğunu ve size sorun çıkarabileceğini kabullenmeniz gerekiyor.”

İspanya, UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa-Belçika maçının galibiyle karşılaşacak. İtalya ise 10 Ekim’de aynı maçın kaybedeniyle üçüncülük mücadelesi verecek.

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