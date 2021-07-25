Juventus'un Manuel Locatelli planı

Torino ekibi, en az 40 milyon euro isteyen Sassuolo yönetimi ile tekrar bir araya gelecek.

Goal, Juventus'un Manuel Locatelli için bir anlaşma yapmak için Sassuolo ile yeni görüşmeler planladığını doğrulayabilir.

Locatelli, Sassuolo'da etkileyici bir 2020-21 sezonunun ardından Juve'nin bir numaralı transfer hedefi olarak ortaya çıktı ve ardından İtalya'nın bu yaz Euro 2020'de altıncı büyük şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu.

23 yaşındaki oyuncuyla Arsenal de ilgileniyor, ancak Juventus'ta forma giymeyi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı tercih ediyor.

Son durum ne?

Juventus, ilk teklifin reddedilmesinin ardından Sassuolo'ya 30 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonu içeren, iki yıllık bir kiralama teklifi götürdü.

Goal, Sassuolo'nun yalnızca kalıcı bir anlaşmayı istediğini ve 2023 yılına kadar Mapei Stadyumu'nda sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusu için en az 40 milyon euro isteyeceğini öğrendi.

Juve yetkilileri, 2021-22 sezonu için hazırlıklarına devam ederken her iki taraf da bir uzlaşmaya varmaya istekli. Torino ekibi, şartları yeniden konuşmak için çarşamba veya perşembe günü Sassuolo ile tekrar bir araya gelecek.

Takas anlaşması olabilir mi?

Juve'nin, Sassuolo'nun istediği fiyatı ancak üst düzey bir oyuncuyu anlaşmaya dahil ederek karşılayabileceği, Radu Dragusin ve Nicolo Fagioli'nin potansiyel oyuncular olarak tartışılacağı bildirildi.

Ancak Fagioli'nin menajeri Andrea D'Amico, oyuncunun Sassuolo'ya gitme olasılığını kenara atarken, Arsenal'in Locatelli için şimdiden 40 milyon euro değerinde bir teklif verdiğini iddia etti.

D'Amico geçen hafta yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Juventus, Locatelli ile imzalamak istiyor ve Arsenal zaten 40 milyon euro teklif etti. Ancak bugün itibariyle Fagioli'nin anlaşmaya dahil edilmediğinden emin olabilirsiniz."

Locatelli'nin kariyer rakamları

23 yaşındaki orta saha, 2019'da Sassuolo'nun A takım kadrosuna girdi ve o zamandan beri kulüp için 99 maçta yedi gol attı.

11 de asist kaydeden Locatelli, 2020-21 sezonunda gösterdiği muhteşem performansla takımının Serie A'da sekizinci sırada yer almasına yardımcı oldu.

İtalyan futbolcu ayrıca ülkesi için, beşi Euro 2020'de olmak üzere 15 maça çıktı ve iki gol kaydetti. Turnuva sonunda da kupayı kaldıran futbolcular arasındaydı.

Daha fazlası için:

Cristiano Ronaldo, özel uçağıyla geri döndü

Mauricio Pochettino'yu yeni sözleşmeye ulaştıran dört unsur neydi?

Süper Lig'de gerçekleşen tüm transferler