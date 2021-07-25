Cristiano Ronaldo, özel uçağıyla Torino'ya geri döndü

Portekizli yıldız, pazartesi günü idmanlara başlıyor.

Cristiano Ronaldo, Juventus'la antrenmanlara başlamak için Torino'ya geri döndü.

Euro 2020'de Portekiz'in Belçika'ya son 16 turunda elenmesinin ardından 27 Haziran'dan itibaren tatilde olan yıldız futbolcu, pazartesi günü Juve'nin Continassa'daki antrenman sahasında olacak.

36 yaşındaki oyuncu, Torino ekibi ile sözleşmesinin son yılına girdi ve onunla ilgili transfer spekülasyonları devam ediyor.

Özel uçakla döndü

Son haftalarını ailesiyle birlikte Mallorca'da geçirdiği söylenen Ronaldo, pazar günü özel bir uçakla Torino'ya indi.

Beş kez Ballon d'Or kazanan yıldız oyuncu, 2021-22 sezonunun hazırlıkları devam ederken ekibe katılmak için pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek.

Ronaldo'nun Juve'deki geleceği

Juventus'un, bir sonraki yaz sözleşmesi sona erecek olan Portekizli futbolcuyu bedavaya kaybetmemek için transfer görüşmeleri yapabileceği söyleniyordu.

Paris Saint-Germain başta olmak üzere birçok büyük kulüp, Ronaldo ile ilgileniyordu. Fakat Juve'nin başkan yardımcısı Pavel Nedved, yıldız oyuncunun takımda kalacağını geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Torino ekibinin, cumartesi günü Cesena'yı 3-1 mağlup ettiği hazırlık maçından önce konuşan Nedved, Ronaldo'nun 26 Temmuz'da takıma döneceğini ve Juventus'ta kalacağını vurguladı.

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Ronaldo, 2018'de Real Madrid'den Juventus'a transfer oldu ve siyah-beyazlı formayla çıktığı 133 maçta 101 gol atmayı başardı.

Torino'da iki Serie A şampiyonluğu da dahil olmak üzere beş yerel kupa kazandı, ancak Juve'nin 1995-96 sezonundan bu yana hasret olduğu Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşamadı.

Siyah-beyazlılar geçtiğimiz sezon Devler Ligi'nden erken elendi ve ligde de şampiyonluğu Inter'e kaptırdı. Bu da Ronaldo'nun takımdaki rolü ile alakalı tartışmalara yol açtı.

Euro 2020'de harika performans sergileyen ve kupayı kaldıran İtalyan futbolcu Federico Chiesa, önümüzdeki sezon kulübün ana yıldızı olarak Portekizlinin yerini alması için aday gösteriliyor.

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