Juventus'un Chiesa için reddettiği teklif dudak uçuklatıyor

Ronaldo'nun ayrılığının ardından Juventus'ta dümene geçen Federico Chiesa, şimdiden büyük teklifler almaya başladı.

İtalya Milli Takımı'nın EURO 2020'deki şampiyonluğunda kilit rol oynayan ve Cristiano Ronaldo'nun ayrılığının ardından Juventus'u sırtlayan oyuncuya dönüşen Federico Chiesa'nın yaz transfer döneminde Premier Lig takımlarından astronomik teklifler aldığı ortaya çıktı. Corriere dello Sport'a göre Juve bu teklifleri çevirdi.

Habere göre yaz aylarında Chelsea ve Liverpool 100 milyon euro'dan daha yüksek bir bonservis bedeliyle Juventus'un kapısını çalarken, İtalyan takımı bu teklifi geri çevirdi. Juventus'un bu teklifi geri çevirmesindeki temel nedeninin ise takımın Ronaldo sonrasındaki yenilenme projesinin merkezinde Chiesa'yı koymak istemesiydi.

Babası da önemli bir futbolcuydu

Fiorentina'dan bonuslarla birlikte 60 milyon euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon forma giydiği altı karşılaşmada iki gol attı. EURO 2020'nin de yıldızları arasında yer alan Chiesa, Roberto Mancini'nin en güvendiği isimler arasında yer alırken, şans bulduğu yedi karşılaşmada iki gol atmayı başarmıştı.

Fiorentina'nın efsane isimlerinden Enrico Chiesa'nın oğlu olan Federico Chiesa, Serie A'daki ilk sezonunu altyapısından yetiştiği Mor Menekşeler'de geçirmişti.

Genç yaşına rağmen yaptığı çıkışla dikkatleri çeken Chiesa'nın İtalyan futbolunun önümüzdeki yıllarında büyük bir yer tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Manchester City ve PSG de genç yıldızla ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.

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