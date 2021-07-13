Juventus'un bir numaralı transfer hedefi Gabriel Jesus

Cristiano Ronaldo'ya alternatif arayan Juventus'un bir numaralı transfer hedefi Manchester City'nin golcüsü Gabriel Jesus oldu.

Dokuz sezonluk şampiyonluk serisi Andrea Pirlo yönetiminde sona eren ve teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri'yi getiren Juventus, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalara başladı. İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre Juventus'un transfer listesinin ilk sırasında City'nin yıldızı Gabriel Jesus var.

Moise Kean, Mauro Icardi, Dusan Vlahovic ve Andrea Belotti gibi yıldızlarla da temas kuran Juventus yönetimi, Ronaldo'nun 37 yaşına girecek olması nedeniyle önümüzdeki yıllarda takımın gol yükünü çekecek bir oyuncu için arayışlara başladı. Bu yaz Sergio Agüero'yu kaybeden Manchester City ise Brezilyalı oyuncuyu kaptırmak istemiyor.

Geçen sezon dokuz gol attı

Manchester City formasını giydiği 195 maçta rakip fileleri 82 kez sarsan Jesus, Brezilya Milli Takımı formasını da 47 kez giymiş ve 18 gol kaydetmişti. City'de geçtiğimiz sezon nispeten gözden düşen ve önceki sezona göre daha az forma şansı bulan 24 yaşındaki golcü takımının Premier Lig şampiyonluğuna dokuz gollük katkıda bulunmuştu.

Juventus'un yüksek maaşı ve kontratının son senesine girecek olmasından ötürü bu yaz Cristiano Ronaldo ile yolları ayrılacağı iddiaları da sürerken, PSG ve Manchester United'ın ilgilendiği Portekizli yıldızın satışından gelecek bonservis bedeli ve açılacak maaş bütçesi Jesus'un İtalyan takımına transferinin önünü açabilir.

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