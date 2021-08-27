Juventus'ta Ronaldo'nun alternatifi belli oldu

Juventus, Manchester United formasıyla Premier Lig'e dönmeye hazırlanan Cristiano Ronaldo'nun boşluğunu doldurmak için arayışlarını sürdürüyor.

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılmak istediğini İtalyan ekibinin teknik direktörü Massimiliano Allegri'ye bildirmesinin ardından eski takımı Manchester United'a dönmesi beklenirken, İtalyan takımı da Portekizli yıldızın boşluğunu doldurmak için transferin son günlerine girilirken, arayışlara başladı.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre Juventus'un listesinin ilk sırasında ise Real Madrid'de bir türlü bekleneni veremeyen Eden Hazard bulunuyor. Sakatlıklardan dolayı Real Madrid soyunma odasında güveni bulmakta zorlanan Belçikalı yıldız da yeni bir başlangıç yapabilmek için bu teklife sıcak bakıyor.

Mbappe işleri değiştirebilir

Önceliği Real Madrid'de kalmak olan ancak İspanyol ekibinin birkaç gün içinde Kylian Mbappe transferini duyurmaya hazırlanması nedeniyle kadrodaki yeri sorgulanan Hazard, oynamak ve Chelsea'de olduğu gibi yeniden önemsendiğini hissetmek için Juventus'tan gelmesi oldukça muhtemel bu transfer teklifini kabul edebilir.

2019 yazında Real Madrid'e 100 milyon euro karşılığında transfer olan Hazard sıklıkla yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle Real Madrid'e beklenen katkıyı bir türlü yapamamıştı. Öte yandan Juventus yönetiminin Ronaldo'nun ayrılığı sonrasında orta sahaya da Miralem Pjanic takviyesi yapmayı planladığı gelen haberler arasında.

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