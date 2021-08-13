Juventus'a iki süper yıldız birden

Yeni bir şampiyonluk serisi başlatmak isteyen Juventus, iki önemli isimle imza aşamasına geldi.

Serie A'da dokuz sezonluk şampiyonluk serisi geçtiğimiz sezon son bulan Juventus Massimiliano Allegri yönetiminde yeni bir sayfa açarken, İtalyan devi için bu yazın en önemli transfer operasyonu da kısa bir süre içerisinde mutlu bir sona sahne olacak.

Sassuolo yönetimiyle bir araya gelecek olan Juventus, Manuel Locatelli transferini noktalayacak.

Roberto Mancini yönetiminde EURO 2020'yi kazanan İtalya Milli Takımı'nın en önemli oyuncuları arasında yer alan ve turnuvanın ardından Arsenal'den de teklif alan 23 yaşındaki oyuncunun Juventus formasını giyme konusundaki kararlılığı, Sassuolo yönetimine geri adım attırarak Arsenal yerine Juventus ile anlaşmaya zorladı.

Pjanic'in imzası an meselesi

Milan altyapısından yetişen ancak A takımda beklenen katkıyı vermekten uzak bir görüntü çizince Sassuolo'ya önce kiralanan ardından da 14 milyon euro karşılığında satılan defansif orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Roberto De Zerbi yönetimindeki yeşil-siyahlı takımda 34 maça çıkarken, 4 gol ve 2 asistle oynadı.

Öte yandan Juventus'un önümüzdeki günlerde birinci Allegri döneminin önemli isimleri arasında yer alan eski oyuncusu Miralem Pjanic'i de yeniden renklerine katması bekleniyor. Barcelona içinde bulunduğu olumsuz ekonomik durum nedeniyle Pjanic'in maaş yükünden kurtulabilmek için Bosna Hersekli oyuncunun takımdan bedelsiz ayrılmasına sıcak bakıyor.

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