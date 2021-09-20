Juventus'a 60 senelik şok!

Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'yu elinde tutamayan Juventus, büyük bir problemle karşı karşıya.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transferinin ardından sezona en büyük yıldızını kaybederek başlayan Juventus'ta ikinci Massimiliano Allegri dönemi oldukça kötü skorlarla başladı. Sahasında konuk ettiği Milan ile 1-1 berabere kalan Juventus, Serie A'ya son 60 yılın en kötü başlangıcını yaparak hüsrana uğradı.

Geride bıraktığımız dört hafta sonunda iki puan toplayabilen ve ligde 18. sırada yer alan Juventus lider ve son şampiyon Inter'in şimdiden sekiz puan gerisine düştü. Sezonun açılış maçında Udinese deplasmanında 2-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamayan Juve, Napoli ve Milan karşılaşmalarında da skoru tutmayı başaramadı.

İlk döneminde fire vermemişti

Öne geçtiği üç maçta da yedi puan bırakan ve şampiyonluk yarışında henüz ligin başında büyük bir yara alan Juventus, hafta içinde oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında İsveç ekibi Malmö'yü ise deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. Juventus'un bu kötü başlangıcı eleştiri oklarının ise Allegri'ye yönelmesine neden oldu.

Real Madrid'den gelen teklife rağmen İspanyol devini geri çeviren ve Andrea Pirlo'nun yerine yeniden Juventus'un başına geçen Allegri, Juventus'taki ilk döneminde büyük başarılar yakalamıştı. 54 yaşındaki teknik direktör, beş sezon çalıştırdığı Juventus'ta beş şampiyonluğun yanı sıra iki ke de Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı.

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