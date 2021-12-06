Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri ile yıldız oyuncu Alvaro Morata tartıştı: Kapa çeneni!

Dört maçlık kazanamama serisiyle başladığı Serie A'da son haftalarda toparlanan ve lider Milan ile arasındaki puan farkını 11'e indiren Juventus'ta teknik direktör Massimiliano Allegri ile yıldız oyuncu Alvaro Morata, Genoa karşılaşmasının 73. dakikasında İspanyol golcünün oyundan alınmasıyla kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

Juventus'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren maçın son bölümünde yerini Moise Kean'e bırakan Morata yedek kulübesine oturmadan önce deneyimli teknik direktörle tartışırken, olay kameralara da yansıdı.

Genoa'dan Davide Biraschi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gören Morata'ya sinirlenen ve oyuncusunu omzundan iten Allegri tepkisini, "Faul yaptın ve çeneni kapaman gerek" sözleriyle gösterdi.

Allegri'nin sözlerine öfkeli bir şekilde, "Ben ne yaptım?" şeklinde cevap veren Morata bu tartışmanın ardından yedek kulübesindeki yerine oturdu.

Maçtan sonra da yüklendi

Kalan bölümde Paulo Dybala'dan gelen golle karşılaşmayı 2-0 kazanan Juventus bu galibiyetin ardından puanını 27'ye yükseltti ve dördüncü Atalanta arasındaki farkı yedi puana indirdi.

Öte yandan karşılaşmanın ardından DAZN'a konuşan Allegri oyuncusuyla yaşadığı tartışmada Morata'ya yüklenmeyi sürdürürken, "Hatalıydı ve tartışmaya devam ediyordu. Ben de onu çıkarmayı tercih ettim" dedi.

Juventus'ta kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki golcü bu sezon 19 maçta beş gol kaydetti.

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