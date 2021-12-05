Beşiktaş'ın eski golcüsü Ailton: İstanbul maceramı Tigana bitirdi

Beşiktaş'ın Brezilyalı eski golcüsü Ailton, İstanbul macerasını Jean Tigana ve onun yönetiminin bitirdiğini söylüyor.

En verimli dönemini Bundesliga'da geçiren ve 6 yıl Werder Bremen forması terleten Ailton, bir sezon Schalke yolcuğunun ardından 2005'de Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Ailton için İstanbul'daki ilk dönemleri iyi geçse de yarım sezon sonra Hamburg ile Bundesliga'ya geri döndü.

Ailton ne söyledi?

TRT Spor Dijital'e konuşan Beşiktaş'ın eski golcüsü Ailton, Werder Bremen yıllarını özlemle anıyor:

"Werder Bremen'de uzun süre çok iyi isimlerle birlikte oynadım. Marco Bode, Pizarro, Klasnic, Micoud... Böylesine önemli isimlerle oynamak gerçekten keyif veriyor. 6 yıl boyunca Bremen'de çok iyi vakit geçirdik. En iyi dönemimdi."

"2003-04 sezonunda çok iyi bir takım kurmuştuk. O sezon hatta Ümit Davala da bize katıldı. Harika bir takım olduk, aile gibi."

Ailton, 2002 yılında Fenerbahçe'den teklif aldığını ancak Werder Bremen'de kalmak için kabul etmediğini söylüyor:

"2002 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım. Ya 2001 ya da 2002 yılıydı. O dönem bir menajer bana, Fenerbahçe'ye ilgim olup olmadığını sordu. "Hayır" diye cevap verdim; çünkü 'Bir Bremenli Bremen'de kalır.' diye düşünüyordum."

"Neticede bu transfer olmadı ve Bremen'den Schalke'ye gittim. Schalke'de oynadıktan sonra Beşiktaş'tan teklif aldım. Kulüpler anlaştı ve ben de teklifi kabul ettim."

😡"İstanbul maceramı Tigana bitirdi"

📞"Fenerbahçe'den teklif aldım"

📌"Beşiktaş'taysan buna göğüs germelisin"



Türkiye'de geçirdiği kısa sürede Beşiktaş taraftarını unutamayan Brezilyalı golcü Aílton ile buluştuk. #TRTSPORDijital pic.twitter.com/WaxqQPBtg1 — TRT Spor (@trtspor) December 5, 2021

Brezilyalı eski golcü, Türkiye'deki taraftarların tutkusuna da değiniyor:

"Ama bir detayı belirtmeliyim ki; Türkiye'de oynadığınızda stadyumdaki atmosfer inanılmaz derecede farklı. Taraftar sanki takımla birlikte mücadele veriyor; ama Almanya'da durum böyle değil."

"Türkiye'de tıpkı Brezilya'daki gibi 90 dakika boyunca taraftar takımını destekliyor."

"Türkiye'ye ilk gelişimde, imza günümde ve havalimanında karşılaştığım taraftarlar inanılmazdı. İlk maçımda gol attım ve sonraki süreçte 6 maçta daha birer gol kaydettim."

Ailton, Beşiktaş'ta dönemin teknik direktörü Jean Tigana ile sorunlar yaşadığını ve hikâyesinin bu nedenle yarım kaldığını söylüyor:

"Ama Tigana ile oyundaki düşünce yapılarımız uyuşmadı. Kendisinin kibirli tavırları bana uymamıştı. Artık keyif alarak oynamıyordum ve Sivasspor maçında kırmızı kart gördüm. Ben de bir Brezilyalı olarak heyecanlı bir yapıya sahibim, sonuç böyle oldu. Bir oyuncunun maçın başında kırmızı kart görmesi kötü."

"Özetle İstanbul maceramı, Tigana'nın düşünce yapısı ve yönetimi bitirdi."

Ailton'ın kariyeri - Şimdi nerede?

1993 yılında Ypiranga'da başlayan futbol yaşamında asıl çıkışını ve en verimli dönemini Bundesliga'da geçiren Ailton, kariyerinin sonuna kadar birçok farklı takımda forma giydi.

Eski golcü, Brezilya, Türkiye, Almanya, Meksika, Çin, Sırbistan, Ukrayna, İsveç ve Avusturya liglerinde görev aldı.

Eylül 2014'te Bremen Weser Stadı'nda oynanan ve 40 binin üzerinde seyircinin izlediği jübile maçıyla futbolu bıraktı.

Şu anda 48 yaşında olan Ailton, vaktinin büyük bir kısmını ailesiyle birlikte yaşadığı Dallas'ta geçiriyor.

Brezilyalı golcünün ayrıca memleketinde bir de at çiftliği bulunuyor.