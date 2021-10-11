İtalyan devi, Manchester City'nin yıldız oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Yaz transfer döneminde rekor bedelle Jack Grealish’i kadrosuna katan Manchester City, Harry Kane için de yoğun uğraşlar sarf etmesine karşın bu transferi gerçekleştirememişti.

Grealish’in gelmesiyle birlikte düzenli süre alamayacağını düşünen Portekizli yıldız Bernardo Silva ise yaz transfer döneminde ayrılmak istediğinin sinyallerini vermişti.

Pep Guardiola’nın gözdesi Bernardo Silva, yoluna Manchester City’de devam etti ve yeni sezonda da takımının en büyük kozlarından biri olmayı başardı. Buna karşın Avrupa devleri, yetenekli oyuncunun durumunu takip etmeye devam ediyor.

Juventus’tan Silva hamlesi

İtalyan basınından CalcioMercato, çok yönlü bir orta saha oyuncusu transfer etmek isteyen Juventus’un devre arasında Bernardo Silva için girişimlerde bulunmayı hedeflediğini yazdı.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Juventus’un Aaron Ramsey ve Weston McKennie gibi isimlerle yollarını ayırmak istediği ve transfer hedefi olarak da Portekizli yıldızı belirlediğine yer verildi.

Bernardo Silva’nın Manchester City ile dört yıllık sözleşmesi bulunuyor ve oyuncunun büyük bir hayranı olan Pep Guardiola’nun bu transfere onay vermek istemeyeceği ifade ediliyor.

Guardiola, Silva hakkında neler demişti?

Bernardıo Silva, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini işaret etmiş ancak oyuncusundan çok memnun olduğunu söyleyen Guardiola, bu hamleye izin vermemişti. Eylül ayında oynanan Chelsea müsabakasının ardından başarılı teknik adam, oyuncusundan şu sözlerle bahsetmişti:

“Bernardo için tek isteğim mutlu olması, burada veya başka bir yerde. Çünkü o, en iyisini hak ediyor.”

“98 puanla Premier Lig’i kazandığımız sezonu asla unutmuyorum, Bernardo o zaman İngiltere’nin en iyi oyuncusuydu.”

“O sezonun ardından biraz geriledi, istediği pozisyonda oynamadı ama şimdi geri döndü ve bize katkı vermeye devam edecek.”

“Eğer ayrılmaya karar verirse, söyleyebileceğim tek şey Bernardo’yu transfer eden kulübün, dünyanın en iyi oyuncularından birini kadrosuna katmış olacağıdır.”

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