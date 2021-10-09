Cristiano Ronaldo'nun son çılgınlığı: 60.000 euro'luk bakım

36 yaşındaki Portekizli yıldız formunu ve vücudunu korumak için kesenin ağzını bol açıyor.

Cristiano Ronaldo, kriyoterapi odasını fahiş bir fiyata İtalya'dan İngiltere'deki malikanesine taşıttırdı.

Vücuduna dikkat etmesi ve bu konudaki katı kuralcılığı ile tanınan Portekizli yıldız, ilerleyen yaşına rağmen iyi bir forma sahip.

Manchester United'ın forveti beslenme ve uyku düzenine dikkat etmesinin yanı sıra sağlığını terapi yöntemleri ile de koruyor. Hatta bu yöntemler için binlerce euro harcamaktan bile kaçınmıyor.

Cristiano Ronaldo ne yaptı?

The Sun'ın haberine göre; Cristiano Ronaldo, kriyoterapi odasını İtalya'dan İngiltere'deki malikanesine taşımak için 60.000 euro harcadı.

36 yaşındaki yıldızın bu terapi yöntemi, insan dokusunu tedavi etmeye ve iyileştirmeye yardımcı olmak için -20°C'ye kadar düşük sıcaklıklar uygulayabilir.

Portekizli yıldız bu yöntemi maçlardan sonra kaslarını toparlamak için kullanıyor.

Ayrıca vücudu çok düşük derecelere kısa süre maruz bırakmanın kan dolaşımını hızlandırdığına ve bağışıklık sistemini geliştirdiğine dair bir inanç var.

Kriyoterapi odası ayrıca Ronaldo'nun yorgunluğunun azalmasına ve daha az sakatlanmasına yardımcı oluyor.

"Bir numaralı önceliği"

The Sun'a konuşan bir kaynak Ronaldo hakkında şu sözleri söylüyor:

"Ronaldo vücuduna bakma konusunda titiz ve avantaj sağlamak için her şeyi yapıyor."

"Kriyoterapi odasını İtalya'dan Cheshire'a taşımak kolay değildi, ama şimdi taşındığı için mutlu çünkü maç sonrası iyileşme rutininde ona yardımcı olacak."

"Premier Lig'in ne kadar zorlu olduğunu bildiği ve fiziksel kondisyonunun zirvesinde kalmak istediği için onu İngiltere'ye getirmek hep bir numaralı önceliklerinden biriydi."

Kriyoterapi yöntemini başka hangi futbolcular kullanıyor?

Kriyoterapi yöntemini Portekizli yıldızın yanı sıra Manchester United'dan takım arkadaşı 23 yaşındaki Marcus Rashford'ın da kullandığı biliniyor.

Ayrıca Ronaldo ile Real Madrid'de aynı dönem forma giyen 32 yaşındaki Gareth Bale de bu yöntemden faydalanıyor.

Cristiano Ronaldo, Kriyoterapi yöntemini ne zaman kullanmaya başladı?

36 yaşındaki yıldız, kriyoterapi terapisini uzun süredir uyguluyor.

Cristiano Ronaldo bu yönteme 2013 yılında Real Madrid'de forma giydiği dönem başladı.

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