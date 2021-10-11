Kylian Mbappe'nin İspanya'ya karşı attığı gol neden geçerli sayıldı?

Uluslar Ligi finalinde Unai Simon'u geride bırakmadan önce Kylian Mbappe ofsaytta gibi görünüyordu.

Kylian Mbappe'nin Pazar günü İspanya'ya karşı oynadıkları Uluslar Ligi finalinde Fransa adına 80. dakika attığı gol oldukça eleştirildi ancak geçerli sayıldı.

İspanyollar, Mbappe'nin golü atmadan önce ofsaytta olduğunu iddia etti -ve ilk bakışta kesinlikle öyle görünüyordu- ancak hakemler, Eric Garcia'nın son dakika müdahalesinin golü geçerli kıldığını söyledi.

İspanya kaptanı Sergio Busquets ise 2-1'lik yenilginin ardından bu açıklamanın "mantıklı olmadığını" söyledi.

Ne yaşandı?

Clear offside, the ball didn't even deflect as much. Probably caught Garcia's studs a little.

And what is he supposed to do? Let mbappe go?



Clear robbery, Thoughts?#spain #france #NationsLeagueFinal pic.twitter.com/uxAF8gxJ3p — Arshil Haque (@ArshilHaque) October 10, 2021

Ne söylendi?

El Chiringuito TV'ye konuşan Busquets, "Maçtaki ikinci gol bize ofsayt gibi geldi" dedi.

"Eric topu durdurmaya çalıştı ama oynamadı ve kontrolünü kaybetti."

Eric Garcia da maçın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Açıkça ofsayttı. Hakem bana topa müdahale etmeye çalıştığımı söyledi. Ne yapmalıyım? Kenara çekilip kaçmasına izin mi vereyim? Görünüşe göre kural bu."

"Bu kuralı koyan futbol oynamamıştır"

İspanya karşılaşmadaki tek golünü kaydeden Mikel Oyarzabal ise Mbappe'nin pozisyonuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu kuralı koyan, futbol oynamamıştır."

"Bence çok iyi bir oyun oynadık ve iki golle yok olduk. Harika bir iş çıkardık, yaptıklarımızdan gurur duymalıyız."

"Futbol oynayan herkes bunun ofsayt olduğunu bilir. Bu kuralı koyan, futbol oynamadığı için koymuş. Eric orada oynamak istemiyor, müdahalede bulunmak istiyor. Hakem ise oynamak istediğini söylüyor."

Başka ne söylendi?

Sky Sports'ta uzman Jamie Redknapp şunları söyledi: "Anlaması gerçekten zor çünkü İspanya'nın bakış açısından çizgiyi korumaya çalışıyorsunuz. Mbappe inanılmaz bir tempoya sahip ancak koşusunun zamanlamasını yanlış ayarlıyor. Bu ufak bir hata. Garcia da topa müdahale etmek istiyor."

"Garcia'nın ne yapması gerekirdi? Arkasında ne olduğunu bilmese bile gitmesine izin vermesi mi gerekiyor?"

"Theo Hernandez'in topla oynadığı andan itibaren görebiliyorsunuz, kesinlikle ofsayt. Ama Garcia'nın bu hassas dokunuşu nedeniyle pozisyon farklılık kazanıyor. Fakat benim için öyle değil. Bu, kuralın kötü bir yorumu. Bundan hoşlanmıyorum ve bu haksızlık gibi geliyor."

"Bu VAR'ın hatası değil... kural bu. Bu kural yaklaşık 18 aydır var ama büyük maçlarda bunun böylesine konuşulacak kadar çok örneğini gördüğümüzü düşünmüyorum."

Daha fazlası