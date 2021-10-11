"PSG'de tamamen mutlu olduğumu söyleyemem"

Paris Saint-Germain'in yeni transferi süre alamadığı için çok da 'mutlu' değil.

Georginio Wijnaldum, Ligue 1'de kötü bir başlangıç yaptıktan sonra PSG'de "tamamen mutlu" olmadığını itiraf etti.

Fransız devi, Wijnaldum'u Liverpool'dan ayrılmasının ardından yaz transfer döneminde ücretsiz olarak kadroya kattı.

Hollandalı oyuncu, Jürgen Klopp yönetimindeki Kırmızıların Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig zaferlerinde önemli bir rol oynadı, ancak 2021-22 sezonuna Parc des Princes'te istediği gibi başlayamadı.

Georginio Wijnaldum ne söyledi?

Hollanda ile millî görevinin ardından Wijnaldum yaşadığı hayal kırıklıklarını dile getirdi: "Tamamen mutlu olduğumu söyleyemem."

"Yaşadığım durum istediğim gibi değil. Son yıllarda çok forma giydim ve her zaman formdaydım, çok iyi iş çıkardım. Bu kez farklı ve sanırım buna alışmak zaman alıyor.

Gerçekten yeni maceramı dört gözle bekliyordum ve böyle oldu. Bu durum çok zor."

"Ama futbol bu ve bununla başa çıkmayı öğrenmem gerekecek. Ben bir savaşçıyım. Pozitif kalmalı ve bu durumu tersine çevirmek için çok çalışmalıyım."

Wijnaldum, PSG'de zorlanıyor

Wijnaldum bugüne kadar PSG formasıyla çıktığı tüm müsabakalarda 11 maçta forma giydi, ancak henüz tek bir gol veya asist kaydetmedi.

30 yaşındaki oyuncu, kulübün son beş Ligue 1 maçından sadece birinde ilk 11'de başladı ve Marco Verratti ile Idrissa Gueye şu anda Mauricio Pochettino'nun merkez orta sahada tercih ettiği isimler.

Wijnaldum için sıradaki ne?

Wijnaldum, PSG ile Cuma günü Angers'a karşı oynayacakları Ligue 1 maçında Pochettino'nun kadrosunda yer almayı umuyor.

Fransız devi, dört gün sonra RB Leipzig'e karşı Şampiyonlar Ligi mücadelesi verecek.

Daha fazlası