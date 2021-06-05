Juventus, Merih Demiral için 40 milyon euro değer biçti

Juventus, Tottenham'ın listesinde yer alan Merih Demiral için istediği bonservis bedelini belirledi.

Juventus’ta teknik direktörlüğe getirilen Massimiliano Allegri, sportif direktör Federico Cherubini ve başkan yardımcısı Pavel Nedved ile bir araya gelerek yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Forvete ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Allegri, kadroya bir de stoper eklemeyi planlıyor. Juventus, Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci’nin ilerleyen yaşı nedeniyle, Matthijs de Ligt’e uzun vadeli bir partner arıyor.

Savunmada bayrağı devralacak ismin Merih Demiral olması bekleniyordu. Ancak Merih, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle Juventus’ta bir türlü istediği role kavuşamadı.

Sakatlık engeli

Juventus’taki ilk sezonunda sol diz ön çapraz bağı kopan Merih, altı ay sahalardan uzak kalmıştı. 2020/21 sezonunda ise teknik direktör Andrea Pirlo’nun birinci tercihi olmayan Merih, Serie A’da yalnızca 15 maçta forma giyebildi.

24 yaşındaki Merih, Juventus formasıyla iki sezonda 24’ü ilk 11’de olmak üzere toplam 32 maça çıktı.

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre, Juventus’taki rolünden memnun olmayan Merih, düzenli forma şansı bulmak için kulüpten ayrılabilir.

Ada'dan talip var

İngiltere Premier Lig takımlarının Merih’e olan ilgisinden bahsedilen haberde, Juventus’un milli oyuncu için 40 milyon euro bonservis talep edeceği bilgisi de yer aldı.

Adı Merih’le anılan kulüplerin başında Tottenham geliyor. Football London Tottenham muhabiri Alasdair Gold’a göre, Tottenham bir süredir Merih ile ilgileniyor. Transfer için kesin kararı, Tottenham’ın yeni menajeri verecek.

Premier Lig’de beklentilerin altında kalan Tottenham, sezonun bitimini beklemeden Jose Mourinho ile yolları ayırmıştı. Londra kulübü, yeni çalıştırıcısını henüz belirlemedi.

Juve Milenkovic'i istiyor

Juventus, Merih’ten doğacak boşluğu Nikola Milenkovic ile doldurmayı planlıyor. Siyah beyazlıların yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri, Sırp savunma oyuncusunu transferde ilk opsiyon olarak belirledi.

23 yaşındaki Milenkovic’in Fiorentina’yla sözleşmesi 2022’de sona erecek. Bu da, Juventus’un transferi düşük maliyetle bitirme ihtimalini arttırıyor.

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