Sakatlığı sonrasında başarılı bir operasyon geçiren Kevin de Bruyne, Rusya karşısında sahada olacak.

Burnunda ve göz çukurunda oluşan kırıklar nedeniyle bıçak altına yatan Kevin De Bruyne, Euro 2020’de forma giyebilecek.

Belçika’nın ve Manchester City’nin yıldız ismi, Şampiyonlar Ligi finalinde talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

Chelsea’nin savunma oyuncusu Antonio Rüdiger ile çarpışan De Bruyne, oyuna devam edemedi ve 60. dakikada yerini Gabriel Jesus’a bıraktı.

Açılış maçında sahada

Burnunda ve göz çukurunda kırık meydana gelen De Bruyne’nin, Belçika'nın Euro 2020'de Rusya ile oynayacağı açılış maçını kaçırmasından korkuluyordu. Ancak başarılı bir operasyon geçiren yıldız oyuncunun, Pazartesi günü milli takıma katılacağı açıklandı.

29 yaşındaki maestro, Belçika formasıyla 80 maçta 21 gol ve 38 asist üretti. De Bruyne, 2014 Dünya Kupası'nda yarı final, Euro 2016'da ise çeyrek final oynayan Belçika'nın kilit isimlerinden biriydi.

EURO 2020'deki tüm takımların kadroları

20 dakikalık operasyon

Belçika teknik direktörü Roberto Martinez, De Bruyne’nin durumuyla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi:

“Operasyon çok iyi geçti. Pazartesi günü takıma katılmasını bekliyoruz.”

“Uzun vadede sorun yaşamaması için ufak bir müdahaleye ihtiyaç duyuldu. İyileşme süreci kısa sürecek.”

“Operasyon sadece 20 dakika sürdü. Doktorlar sonuçtan memnun. De Bruyne’nin durumu da gayet iyi.”

Son prova Hırvatlara karşı

Belçika, Euro 2020 öncesindeki son hazırlık maçını Pazar günü Hırvatistan’a karşı oynayacak.

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika, Perşembe günü Yunanistan ile hazırlık maçında 1-1 berabere kalmıştı. Yunanistan karşısında beklentilerin altında kaldıklarını kabul eden Martinez, hazırlık süresince attıkları adımları sahada göstermeleri gerektiğini belirtti.

“Güçlü ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Orta sahadaki teknik kapasiteleri çok yüksek.”

“Konsantre olmamız gerekiyor. Avrupa Şampiyonası grupları için sınav niteliği taşıyan bir maç.”

Avrupa Şampiyonası’nda B Grubu’nda yer alan Belçika; Rusya, Danimarka ve Finlandiya ile mücadele edecek.

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