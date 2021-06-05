Paul Pogba, N'Golo Kante'yi Ronaldo ve Messi'nin önüne koydu

Kırmızı Şeytanlar’ın Fransız yıldızı, vatandaşı N'Golo Kante’yi 2021’in en iyi oyuncusu ilan etti.

Manchester United forması giyen Paul Pogba, Ballon d’Or yarışında N’Golo Kante’yi Barcelona'nın lideri Lionel Messi ve Juventuslu Cristiano Ronaldo’nun önünde görüyor.

Chelsea orta sahasının dinamosu, takımının Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmasında önemli rol oynamış, özellikle final maçında sergilediği performans unutulmazlar arasına girmişti.

Çalışkanlığıyla ünlenen Kante, takım arkadaşları ve Premier Lig’i yakından takip eden futbolseverler tarafından dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösteriliyor. Ancak iş bireysel ödüllere geldiğinde, Kante’nin performansı hücum oyuncularının ürettiği istatistiklerin gölgesinde kalabiliyor.

Pogba değişim istiyor

Pogba’ya göre bu algıyı kırmanın zamanı geldi. Eurosport’a konuşan Pogba, Kante’nin şu anda dünyanın bir numaralı oyuncusu olduğunu düşünüyor.

“Tüm dünyaya şunu söylemek istiyorum; son aylarda izlediğimiz Kante her zaman buradaydı.”

“Sürekli performansını konuşuyoruz, ama yıllardır bu seviyede oynuyor.”

“Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ne Cristiano, ne de Messi vardı. Orta saha ve hatta savunma oyuncularının performanslarıyla öne çıktığını görmek güzel.”

“Bunu uzun zaman önce söylemiştim. Chelsea kazandığı takdirde, Kante de Ballon d’Or’u kazanmalı. Bu ödülü hakediyor.”

Mbappe ve Lewandowski hala önde

Kante, aldığı tüm övgülere rağmen, Ballon d’Or yarışında hala Paris Saint-Germain’in yıldızı Kylian Mbappe ve Bayern Münih’in harika golcüsü Robert Lewandowski’nin bir adım gerisinde.

Kante’nin Euro 2020’de Fransa formasıyla sergileyeceği futbol, turnuvayı kupayla kapatmaları halinde yarışın seyrini değiştirebilir.

"Çantada keklik değil"

Pogba, şampiyonluk için takım olmanın önemine dikkat çekiyor:

“Harika bir PlayStation takımıyız, ama kupayı kazanmadığımız sürece bir PlayStation takımı olarak kalacağız.”

“Beklentileri karşılamamız gerekiyor. Karim’in (Benzema) dönüşü beklentileri daha da arttıracak.”

“Şampiyonluk çantada keklik değil. Ayaklarımız yere basmalı ve mutevazı olmalıyız.”

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