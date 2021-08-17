Juventus, Manuel Locatelli için ne kadar ödeyecek?

Torino ekibi, Sassuolo forması giyen Manuel Locatelli'yi kadrosuna katmak üzere.

Aylardır Manuel Locatelli'nin peşinde koşan Juventus, sonunda hedefine ulaştı.

Goal, Torino ekibinin 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu 35 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu ile birlikte kiralama konusunda Sassolo ile anlaştığını doğrulayabilir.

İtalyan futbolcu ile Premier Lig kulübü Arsenal de ilgileniyordu, ancak Goal, oyuncunun tercihinin Juventus olduğunu anlıyor ve nihayet bu anlaşma artık sağlandı.

Anlaşmanın şartları neler?

Juve, Locatelli için kiralama bedeli olarak 5 milyon euro ödeyecek ve opsiyon devreye girerse Sassuolo, 30 milyon euro daha alacak.

İtalyan oyuncu, geleceğini önümüzdeki beş yıl boyunca Torino ekibine adamaya hazırlanıyor. Transferle ilgili salı günü resmî bir açıklama yapılması bekleniyor.

Locatelli, Juve'nin antrenman sahasında sağlık kontrolünden geçmeden önce Torino'ya uçacak ve Sassuolo'daki üç yıllık kariyerini sona erdirecek.

Locatelli Juve'ye ne katabilir?

23 yaşındaki orta saha; Federico Bernardeschi, Dejan Kulusevski, Adrien Rabiot ve Aaron Ramsey gibi isimlerle Allianz Stadyumu'nda forma rekabetine girecek.

Euro 2020'de İtalya formasıyla şampiyonlukta önemli bir paya sahip olan Locatelli, zaten üst sınıf bir oyuncu oluğunu geçtiğimiz sezon Sassuolo'dak perfromansıyla kanıtlamıştı.

Locatelli, çok yönlü orta saha özelliği ile ve etkileyici pas kalitesi ile Juve'ye güç katacak.

Siyah-beyazlı taraftarlar, geçtiğimiz sezonki şampiyonluğu Inter'den geri alma ve Şampiyonlar Ligi'nde sonuna kadar gitme konusunda İtalyan orta sahadan katkı umacaklar.

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