Marcao, Kerem Aktürkoğlu'ndan özür diledi: Bedelini ben ödemeliyim

Galatasaray'da takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao, Kerem ve ailesinden özür diledi.

Galatasaray, Süper Lig'deki sezonun ilk maçını galibiyetle açtı ancak Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması bu galibiyete gölge düşürdü.

Giresunspor deplasmanından 2-0'lık üstünlükle dönen Galatasaray'da Marcao hakkında verilecek karar beklenirken, Brezilyalı stoper sosyal medyada paylaştığı bir video ile Kerem Aktükroğlu ve ailesinden özür diledi.

Marcao ne söyledi?

Tecrübeli stoper, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı ve beni hiç affetmeyecek Galatasaraylılar olduğunun farkındayım.

"Bunu biliyorum çünkü Galatasaray taraftarını çok yakından tanıyorum.

"Haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm. Ailesi için yaşayan bir insan olarak öncelikle Kerem'in anne ve babasının ellerini öperek af diliyorum.

"Ondan sonra kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum.

"Benden vazgeçmenizi anlayabilirim, hakkımda verilecek tüm kararlara saygı duyuyorum. Ancak sizden bir isteğim var; bu konunun bedelini ben ödemeliyim, eşim ve çocuklarım değil."

Galatasaray'da Marcao hakkındaki kararı Fatih Terim verecek

Öte yandan Sabah'ın haberine göre; Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde yumruk atan Marcao karşılaşmanın ardından İstanbul'a döndükten sonra kafilede yer almadı.

Brezilyalı oyuncu özel araç ile havalimanından ayrıldı.

Teknik direktör Fatih Terim ile başkan Burak Elmas ise karşılaşmanın ardından Ordu Giresun Havalimanı'nda beş dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Marcao hakkındaki karar Fatih Terim'e bırakıldı. Fatih Terim'in Marcao'ya Randers kafilesinde yer vermemesi bekleniyor.

Ayrıca Terim, olayları yeniden izleyerek TFF'nin kararını beklemeden bir karara varacak.

Neler yaşandı?

Mücadelenin 62. dakikasında, oyunun durduğu bir anda kendi yarı alanından koşarak gelen Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun üzerine yürüdü.

Kerem’e önce bir kafa darbesi vuran, ardından bir de yumruk atan Marcao’yu diğer Galatasaraylı oyuncular olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 🤔pic.twitter.com/jmcRJ0hffq — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 17, 2021

Marcao ile Kerem arasında kameralara yansıyan olayın öncesinde sözlü bir tartışma yaşandığı ve Kerem'in Marcao'ya sus işareti yaptığı iddia edildi.

Maçın hakemi Erkan Özdamar, pozisyonu VAR’da izledikten sonra Marcao’ya doğrudan kırmızı kart gösterdi. Fatih Terim, yaşananların ardından Kerem'e sarılarak oyuncusuna moral vermeye çalıştı.

Öte yandan Brezilyalı oyuncu sarı-kırmızılı takımın sabah yapılan antrenmanında yer almadı.

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