Lionel Messi'yi kaybeden Barcelona, mali krizi hâlâ atlatabilmiş değil ve yönetim bunun için mesai harcıyor.

Goal, Barcelona'nın 200 milyon euro'luk bir maliyet düşürme planını tamamlamak üzere olduğunu öğrenirken, La Liga devinin Philippe Coutinho, Samuel Umtiti ve Miralem Pjanic gibi büyük oyunculardan ayrılmayı umduğu bilgisini aldı.

Bilindiği gibi Barcelona bir ekonomik krizde ve mali konularda daha fazla açıklama yapmaya başlayan başkan Joan Laporta,1 milyar euro'yu aşan borcun olduğunu vurguluyor.

Tüm bu problemler, Lionel Messi'nin 21 yıl aradan sonra Barcelona'dan ayrılmasına neden oldu. Kulüp, artık mali sorunları giderip işleri yoluna koymayı hedefliyor.

Barça'nın planı nedir?

Barcelona'nın yönetim kurulu, futbol direktörü Mateu Alemany'i bu problemler çözmekle görevlendirdi ve Alemany, 200 milyon euro'luk bir maaş kısıtlaması için planlar hazırladı.

Eski başkan Josep Maria Bartomeu'nun bırktığı mali enkazı devraldıklarındna bu yana Laporta ve Alemany, prolemleri çözmek için uğraş veriyor.

Bu yeni sürecin merkezinde, maaş indirimlerini müzakere ederek sağlayıp, bütçeyi dengelemek gibi hassas bir konu var.

Bu uygulamanın Camp Nou'daki tüm işçilere uygulanabileceğine inanan Laporta, konuyla ilgli şunları söyledi:

"Maaşlarımız kulübün toplam gelirinin yüzde 103'ünü temsil ediyor. Rakiplerimizden yüzde 20-25 daha fazla.

"Geldiğimizde ilk işimiz 80 milyon euro'luk br borç istemek oldu çünkü aksi halde maaşları ödeyemezdik. Önceki yönetim, yalanlarla doluydu.

"Fikir, tüm ekiple her şeyi yeniden yapılandırmak.

"Geçtiğimiz sezon Covid-19 nedeniyle zaten maaşlarında bir düşüş yaşadılar Şimdi ikinci bir fedakârlık istendi ve bu, onlar için sürpriz oldu."

Maaş kesintilerini hangi oyuncular kabul etti?

Lionel Messi, Barça'da kalmak için maaşında indirime gitmeye çoktan hazırdı ancak bu da işe yaramadı ve yıldız oyuncu, kendisini bir anda Paris'te buldu.

Messi'nin Paris Saint-Germain'e gittiğinden beri Gerard Pique soyunma odasında örnek oldu ve maaş kesintisini kabul etti. Yaz transferleri Eric Garcia ve Memphis Depay'ın lisansları, Pique'nin bu hamlesi sayesinde çıkarıldı.

Laporta ve Alemany, ekibin diğer önde gelen üyelerinin de Pique ile benzer tutuma sahip olmasını ve bunun tüm takıma yansımasını umuyor.

Pique, diğer kaptanlar Sergio Busquets, Sergi Roberto ve Jordi Alba'nın da üzerine düşeni yapacaklarını tahmin ediyor.

Barça oyuncu satabilecek mi?

Sıcak para sağlamanın en kolay yolu, oyuncu satmaktır.

Kurtarma planı yine de maaşlarda kesinti yapılmasına dayanıyor. Ancak bazı futbolcuları satmak da bu süreci hızlandırmaya yardımcı olacak.

Coutinho, Umtiti ve Pjanic satış listesinde ve taliplerinin çıkması umuluyor.

Bu üç oyuncu, önceki Barça yönerimi zamanında bir hayli kazançlı anlaşmalar yaptı. Bu durum, futbolcuların tutumunu değiştirmenin zor olduğunu kanıtlar nitelikte..

Bununla birlikte transfer dönemi 31 Ağustos'a kadar açık ve Barcelona'da her an her şey olabilir.

Daha fazlası için:

Galatasaray'da Marcao hakkındaki karar çıktı

Sadece Barcelona forması giyen futbolcular kimler?

Romelu Lukaku, Chelsea'deki yeni rolünü açıkladı