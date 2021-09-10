Juventus Futbol Direktörü Cherubini, Haaland’ı ellerinden kaçırdıkları için pişman olduklarını dile getirdi.

RB Salzburg’da kendisini gösteren ve ardından Borussia Dortmund’da gösterdiği performansla yeni neslin en önemli futbolcuları arasında gösterilen Erling Haaland, Avrupa’nın en büyük kulüplerini peşinden koşturuyor.

Manchester City, Manchester United ve Paris Saint-Germain gibi devlerle adı anılan Norveçli golcüyü birçok takım Borussia Dortmund’dan önce kadrosuna katmadığı için pişmanlık duyuyor.

Ancak görünüşe göre Juventus’un bu pişmanlığı, daha öncesine dayanıyor.

“Haaland’ı elimizden kaçırdık!”

Juventusta Fabio Paratici’nin yerine futbol direktörlüğü görevine getirilen Federico Cherubini, Tuttosport’a verdiği röportajda 2017 yılında Erling Haaland’ı Molde’den transfer edemedikleri için pişmanlık duyduklarını dile getirdi:

“Evet pişmanlık duyuyoruz, bu konuda aksini söylemek aptalca olurdu. Ancak dönemin şartlarını da değerlendirmek gerekiyor.”

“Oyuncular böylesine genç yaşlarda yurt dışında forma giymekten çekinebilirler. Biz de o dönemde 23 yaş altı oyuncu projemizin başındaydık ve belki ona sunduklarımız çok etkileyici gözükmemişti. Ama belki bugün olaylar farklı yönde gelişirdi.”

“Donnarumma için pişman değiliz!”

Milan’la sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz bir şekilde PSG’nin yolunu tutan Donnarumma’nın adı Juventus’la da geçiyordu. Ancak Cherubini, genç file bekçisini transfer etmediklerini dile getirdi:

“Donnarumma’yı transfer etmemek bizim seçimimizdi, pişman değiliz. Juventus’un kadrosunda halihazırda Wojciech Szczesny gibi tecrübeli bir kaleci var.”

“Ona inanıyoruz ve bunun ideal çözüm olduğunu düşünüyoruz. Kulüp politikamız çerçevesinde PSG’nin yaptıklarımı yapmamız pek mantıklı olmazdı. Aynı anda böylesine yetenekli iki kaleciye sahip olmamız iyi sonuçlar doğurmazdı.”

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