Galatasaray'ı PSV maçında neler bekliyor?

Sarı-kırmızılıların, Hollanda ekibi karşısında kritik iki maça çıkacak.

YORUM | Burak Özdemir @burakozdemr

Geçtiğimiz sezonu averajla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için üç ön eleme oynayacak.

Sarı - kırmızılıların ilk sınavı Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile olacak.

Malen ve Dumfries yok

Hollanda ekibinin kadrosunda yer alan en önemli iki isim hiç şüphesiz ki Donyell Malen ve Denzel Dumfries... Özellikle Malen, PSV'nin geçen sezon gol yollarındaki en önemli ismiydi.

Ligde 19 gol ve sekiz asistle oynayan Malen ile bir bek oyuncusundan çok daha fazlası olan, Euro 2020'ye de damga vuran Dumfries, transfer görüşmeleri sebebiyle Galatasaray'a karşı forma giymeleri beklenmiyor.

PSV'nin en tehlikeli isimleri

Alt yapıdan yetiştirdiği oyuncularla ünlenen PSV'nin henüz flaş bir transfer yapmamış olmasına rağmen kadrosunda birçok genç yıldız bulunuyor.

Cody Gakpo, Philip Max, Noni Madueke, Mohamed Ihattaren, Eran Zahavi gibi isimler, Teknik Direktör Roger Schmidt'in en önemli silahları konumunda.

Özellikle 19 yaşındaki İngiliz oyuncu Madueke, fiziği ve tekniği ile sivrilen isimler arasında. Bire birlerde olan etkinliğini kullanarak takım arkadaşlarını sık sık pozisyona sokabiliyor.

Sağ kanatta forma giyen genç oyuncunun karşısındaki sol bek pozisyonuna Galatasaray'ın henüz transfer yapmamış olması PSV - Galatasaray maçı öncesi sarı - kırmızılılar için en büyük olumsuzlulardan biri.

Ihattaren'in dikine paslarına dikkat

Takımın maestrosu FAS asıllı Hollandalı oyuncu Mohamed Amine Ihattaren... Solak oyuncu savunma arkasına ve iç koridora attığı dikine paslarla, Madueke, Gakpo ve Zahavi'ye pozisyonlar yaratmanın yanı sıra geriden oyun kurma konusunda da çok iyi.

Galatasaray orta sahası Ihattaren'e mutlaka yakın markaj uygulamalı ve sert oynamalı.

Ceza sahası golcüsü Eran Zahavi

PSV, geçen sezon adı Fenerbahçe ile de anılan İsrailli yıldız Eran Zahavi'yi kadrosuna katmıştı. 33 yaşındaki tecrübeli golcü genç bir takıma sahip olan Hollanda ekibi için bir golcüden fazlası.

Takıma liderlik katan ve gerektiği anlarda sorumluluk alabilen Zahavi ceza sahası içinde çok tehlikeli bir golcü konumunda.

İki ayağını da kullanmanın yanı sıra boyu 1.80 olmasına rağmen çok iyi sıçrama yeteneğiyle uzun boylu stoperler arasında sürpriz kafa vuruşları yapabiliyor.

PSV takımının kanat oyuncuları içeri kat etmenin yanı sıra sık sık sıfıra inip Zahavi'yi ya da geriden gelen takım arkadaşlarını ceza sahası içinde topla buluşturmayı benimseyen bir kadro yapısına sahip.

PSV ile Galatasaray arasında oynanacak olan iki karşılaşmada çok sert geçecek ve ayakta kalmayı başarabilen takım bir üst eleme turuna terfi edecek. Sarı - kırmızılıların özellikle kanatlardan yapacağı hücumlar ve savunmalar ortaya çıkacak olan skorda çok önemli rol oynayacak.