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CANLI | Son dakika transfer haberleri: Barcelona'nın hedefi Van de Beek

2021-22 sezonunda Süper Lig ve Avrupa'nın büyük liglerinde yaşanan tüm transfer gelişmelerini Goal'den takip edebilirsiniz.

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Donny van de Beek Manchester United 2020-21
Getty

Brendan Rodgers 🔁 Ozan Kabak

2021-07-19T08:59:24Z

Dorukhan'a veto 👇

2021-07-19T08:01:23Z

Fenerbahçe, Andreas Cornelius'u açıklayacak 👇

2021-07-19T06:18:56Z

Sabah Spor'un haberine göre; İtalyan basınından Gazzetta di Parma, Fenerbahçe'nin Andreas Cornelius için kulübü Parma ile bonservis konusunda anlaşmaya vardığını yazdı.

Fenerbahçe, Cornelius'u, kulüp için özel bir tarih olan bugün saat 19.07'de KAP'a bildirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'den Dorukhan Toköz kararı 👇

2021-07-19T05:56:34Z

Skorer'in haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Pereira, Dorukhan ile ilgili kararını bu hafta içerisinde yönetime iletecek.

Sarı-Lacivertlilerden olumsuz bir yanıt alırsa diğer teklifler masaya yatırılacak.

Galatasaray 🔁 Berkan Kutlu

2021-07-19T05:48:34Z

Milan Fode Ballo-Toure'yi transfer etti

2021-07-18T12:38:43Z

Milan, Monaco'nun 24 yaşındaki Senegalli sol beki Fode Ballo-Toure'yi 4 milyon euroya transfer ederek 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Ballo Toure Milan GFX
Goal

Lyon, eski oyuncusu Umtiti'yi tekrar kadrosuna katmanın peşinde

2021-07-18T07:33:25Z

Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Samuel Umtiti ile eski takımı Lyon ilgileniyor.

SPORT'un haberine göre Fransız ekibi, oyuncuyu kiralamak ve maaşının da %50'sini karşılamak istiyor.

umtiti
(C)Getty Images

Chelsea, Lewandowski'yi istiyor

2021-07-18T07:28:23Z

Kadrosuna bir santrfor takviyesi yapmak isteyen ve adı Harry Kane, Erling Haaland gibi isimlerle anılan Chelsea, listesine Robert Lewandowski'yi de ekledi.

İngiliz medyasından The Sun'ın haberine göre Chelsea, Polonyalı golcü için Bayern Münih'e 50 milyon pound teklif etmeye hazırlanıyor.

ROBERT LEWANDOWSKI POLAND
Getty Images

Trabzonspor, Juventuslu sol bekle ilgileniyor

2021-07-18T07:26:41Z

Beşiktaş'tan Mert Günok hamlesi

2021-07-17T19:30:25Z

Siyah beyazlı ekip, Başakşehir forması giyen Mert Gönok'u kadrosuna katmak istiyor. [A Spor]

Beşiktaş, 32 yaşındaki file bekçisine üç yıllık sözleşme önerecek.

2017'den bu yana Başakşehir'in başarısı için ter döken Mert Günok, geçmişte Fenerbahçe'de ve Bursaspor'da oynamıştı.

Mert Gunok Basaksehir
Depophotos

"Fenerbahçe'yle görüşmedik"

2021-07-17T16:03:39Z

West Ham forması giyen Andriy Yarmolenko'nun menajeri, Fenerbahçe söylentileriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Türkiye'den hiçbir kulüp ile görüşmediklerini belirten Vadim Shabliy, haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Andriy Yarmolenko Netherlands vs Ukraine Euro 2020
Getty Images

Everton, Merih Demiral'ı istiyor

2021-07-17T15:53:56Z

Calciomercato'nun haberine göre; Everton, Juventus forması giyen milli savunmacıyı kadrosuna katmayı amaçlıyor.

Takımın başına yeni geçen Rafa Benitez'in planı, bol alternatifli bir savunma rotasyonu oluşturmak.

Merih Demiral Juventus 12032020
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