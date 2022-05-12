İtalya Kupası finalinde Inter'e 4-2 mağlup olan uzun yıllar sonra bir sezonu kupasız tamamlayacak olan Juventus'un efsane oyuncusu Giorgio Chiellini sezonun sona ermesiyle birlikte kulübe veda edeceğini söyledi.

2004'ten bu yana Juventus forması giyen Chiellini, sezon sonunda hayatına bir Juventus taraftarı olarak devam edeceğini açıkladı.

Ne söylendi?

"Son 10 yılda harika bir dönem geçirdik ve artık bu yola arkadaşlarım devam etmeli. Yapabileceğim her şeyi yaptım ve umarım ardımda güzel iyi bir şeyler bırakabilirim.

"Pazartesi günü kendi sahamızda taraftarlarımıza veda edeceğim ve sonrasında Fiorentina karşısında Juventus kariyerim sona erecek. Bu karar tamamen bana ait ve bu kadar uzun süre en üst seviyede oynayabildiğim için mutluyum.

"Juventus için her şeyimi verdim ve hayatıma Juve taraftarı olarak devam edeceğim"

20 kupa kazandı

37 yaşındaki oyuncu kariyeri boyunca dokuz Serie A şampiyonluğu yaşarken, iki de Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Juventus formasıyla 20 kupa kazanan Chiellini, İtalya'nın 2022 Dünya Kupası vizesi alamaması üzerine milli formaya veda etmişti. Chiellini'nin kariyerine büyük bir olasılıkla MLS'te devam etmesi bekleniyor.

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