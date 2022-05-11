Fransız futbolunun efsane isimlerinden birisi olan Jean Tigana, hem hocalığı hem de futbolculuğuyla ülkesinde tanınan ve saygı duyulan bir karakter olmayı başardı.

Futbolculuk döneminde Bordeaux ve Marsilya ile toplamda 5 kez lig şampiyonluğu yaşayan Fransız futbol insanı, 1 kez de ülkesinde yılın futbolcusu seçildi.

Tigana’nın, millî takım kariyerine baktığımızda ise 52 kez Fransa’nın formasını giymesi ve 1984 yılında ülkesiyle Avrupa şampiyonluğu yaşaması bize onun ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu gösteriyor.

Ancak, biz Tigana’nın daha çok hocalık kariyerine yoğunlaşacağız.

Tigana’nın futbolculuk döneminin, hocalık dönemine göre daha sükseli olduğunu söylemek de tabii ki mümkün…

Menajerlik kariyerinin her türlü sürprize hazır olduğunu ve hayatın ona ne tür yeni maceralar açtığını henüz tahmin etmek zor.

GOAL Türkiye derledi.

Teknik direktörlük kariyerine 1993 yılında Lyon'da başlayan Tigana 1995 ile 1999 yılları arasında bir başka Fransız takımı Monaco’nun başantrenörü olarak görev yaptı.

İlk büyük başarısını, Monaco’yu 1997 yılında Fransa Birinci Ligi'nde şampiyonluğa taşıyarak yaşayan Fransız menajer, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Ardından, ülkesinin sınırlarından çıkarak İngiltere’nin yolunu tuttu ve 2000'den 2003 senesine kadar Fulham’ı çalıştırdı.

Ülkesindeki başarısına, Londra ekibini 2001 yılında Championship’te şampiyon yaparak devam etti.

Fulham, onun sayesinde İngiltere Premier Ligi'ne yükseldi. Ancak, Fransız hocanın görevine 2003 yılının nisan ayında son verildi.

Tigana, gizli transfer pazarlıkları yaparak komisyon aldığı ve kulübü zarara soktuğu gerekçesiyle Fulham tarafından suçlandı ve mahkemeye verildi.

Bu konu o dönemlerde İngiltere’de şok etkisi yarattı.

Ancak Jean Tigana, açtığı karşı davayı kazanarak kulübü kendisine 2.1 milyon Sterlin ödemeye mahkum ettirdi.

Bu sonuç, hem Fransız hocayı hem de ona sonuna kadar güvenen herkesin rahat bir nefes almasını sağladı.

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İngiltere'den ayrıldıktan sonra Nijerya ve Fransa milli takımları için adı sıkça anıldı, ancak bu iki takımı da çalıştıramadı.

51 yaşındaki teknik direktör, çalıştırdığı takımlarda pasa ve çabukluğa dayalı bir futbol anlayışını benimseyerek belirli bir oyun şablonu oluştuma gayesindeydi.

2005 yılının ağustos ayında Beşiktaş’ın başına geçen Fransız menajer, Siyah-Beyazlı takımın başında iki yıl görev yaptı.

Beşiktaş ile 2 Türkiye Kupası ve bir de Türkiye Süper Kupası zaferleri yaşayarak 2007 yılında kulüpten ayrıldı.

Tigana, Beşiktaş kariyerinde toplamda 84 maça çıkarken 45 galibiyet, 17 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı.

Ve tabii ki Tigana'nın o dönemlerde ağzındaki kürdan da çok fazla konuşuldu. Fransız menajer, vazgeçemediği kürdan hakkında ise şu açıklamayı yaptı:

"32 yıl boyunca sürekli ağzımda kürdan taşıdım.

"Sigarayı bırakmak isteyenlere tavsiyemdir."

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Türkiye’den ayrıldıktan sonra bir süre boşta kalan Fransız hoca, daha sonra ülkesinin ekiplerinde Bordeaux’nun başına geçti.

Tarihler 2010 yılını gösteriyordu ve Tigana, Fransız ekibinde sadece bir yıl görev yapabildi.

Ardından 8 ay sonra, Tigana için çok farklı bir macera başlıyordu.

Fransız menajer, kariyerine Çin’in Shanghai Shenhua takımında devam etme kararı aldı.

Çin ekibi, yapacağı yeni yatırımlarla birçok yıldız oyuncu transferine imza atacaktı ve Fransız hocaya güveniyordu.

Ancak, Tigana’nın Çin kariyeri sadece 3 ay sürdü.

Daha sonra futbolun içerisinde olmaya devam eden Fransız hoca, tarihler 2021 yılını gösterdiğinde yine farklı bir macera talebindeydi.

Fransa 4. Lig seviyesinde bulunan Sporting Club de Toulon’un sportif müdürü olmayı kabul etti.

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Fransız teknik direktör, hem hocalık hem de futbolculuk kariyerinde birçok farklı yola sapan ve farklı deneyimlerin içerisine girmeyi seven bir futbol insanı olarak dikkat çekti.

Bakalım, şu anda veya gelecekte adından daha fazla söz ettirecek projelere imza atabilecek mi?

Hayat; onun futbola verdiklerini ona bir şekilde geri verecektir ki belki de o bu hazzı fazlasıyla yaşamıştır.

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