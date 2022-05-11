Kevin De Bruyne, Wolverhampton karşısında 24 dakikada Lionel Messi'nin bu sezonki gol rakamlarına ulaştı

Premier Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken sezona da Manchester City'nin Belçıkalı yıldızı Kevin De Bruyne damga vurmaya devam ediyor.

De Bruyne Wolverhampton karşısında zayıf ayağı olan sol ayakla 24 dakikada hat-trick yaptı ve Lionel Messi'nin bu sezonki rakamlarına ulaştı.

De Bruyne üç sol ayak golünün yanında 60. dakikada bu kez sağ ayakla fileleri buldu. Lionel Messi ise bu sezon PSG formasıyla Ligue 1'de tüm sezon boyunca sadece 4 gol atabildi. Messi'nin bu golleri sol ayakla gelirken Kevin De Bruyne'nin sol ayakla yaptığı hat-trick Belçikalı yıldızın ne derece çılgın bir maç oynadığını gösteriyor.

Lionel Messi has scored four left footed league goals this season



KDB has scored three left footed goals *so far* this evening — Duncan Alexander (@oilysailor) May 11, 2022

En hızlı 3. hat-trick

Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne, Çarşamba günü takımının Wolves ile mücadelesinin ilk yarısında 24 dakikada hat-trick yaptı.

De Bruyne ilk 24 dakika içinde üç gol attı. Dördüncü golü ise 60. dakikada geldi.

De Bruyne, bu gollerle Premier Lig tarihinin en hızlı hat-trick'lerinden birine sahip oldu.

Kevin De Bruyne'den daha hızlı hat-trick yapan iki isim var. Sadio Mane 2015'te Aston Villa'ya 16 dakikada 3 gol atarken Dwight Yorke Arsenal'e 22 dakikada hat-trick yapmıştı.

24 - Wolves maçının ilk 24 dakikasında üç gol atan Kevin De Bruyne, Premier Lig tarihinde Sadio Mane (16 vs Aston Villa) ve Dwight Yorke’un (22 vs Arsenal) ardından en erken hat-trick yapan oyuncu oldu. İnanılmaz. pic.twitter.com/xUlhePJqAN — OptaCan (@OptaCan) May 11, 2022

De Bruyne'nin sezonu

De Bruyne, son yıllarda sakatlık sorunlarıyla uğraşmasına rağmen, bu sezon tüm kulvarlarda 31 kez forma giydi.

Bu sezona şu ana kadar 16 gol attı. 2015-16 ve 2019-20'de 16 gol atarak Manchester City kariyerindeki en golcü sezonları yaşamıştı.

Daha fazla okuma

YORUM | Üçlü savunmaya ve pres oyununa bağımlı: Valerien Ismael, bir sonraki Vitor Pereira mı?