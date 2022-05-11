YORUM | Üçlü savunmaya ve pres oyununa bağımlı: Valerien Ismael, bir sonraki Vitor Pereira mı?

Sezonun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Valerien Ismael ile yeni sezon için oyun anlayışını oturtmaya çalışırken Fenerbahçe tarafında İsmail Kartal bilmecesi devam ediyordu.

Şimdi İsmail Kartal bilmecesini yanıtsız bırakıp Valerien Ismael’e Fenerbahçe üzerinden bakış atmaya çalışalım.

Siyah beyazlı ekip birçok eksiğine rağmen üçlü dizilişle karşılaşmaya başladı. Eksikler devşirme futbolcularla doldurulmaya çalışılıyordu. Sağ kanat bekte forvet orijinli Kenan Karaman yer alırken stoper hattında sol bek Umut Meraş görev alıyordu. Ek olarak Beşiktaş’ın genç yıldızı Emirhan İlkhan hücum yerine merkez ikiliden biri olarak karşımıza çıkıyordu.

Yazımıza konu olan Valerien Ismael, bir sonraki Vitor Pereira olabilir mi sorusu da aslında buradan yola çıkarak soruldu.

Şimdi üç ana başlık altında Valerien Ismael ve Vitor Pereira arasındaki oyun ilişkisini inceleyelim.

Üçlü diziliş ve pres

Her ne kadar sahaya nasıl dizildiğiniz değil sahadaki hareketleriniz önemli olsa da dizilişler çoğu zaman oyun karakterlerini de yansıtır.

Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe, yüksek oranda bir önde baskı takımıydı. Öyle ki bu önde baskının defolarını kapatmak adına Portekizli teknik direktör, sezon başında oyununa uymadığı gerekçesiyle Steven Caulker’ı bir maça dahi çıkarmadan göndermiş yerine kendi isteğiyle Çin Ligi’nde Kim Min-Jae'yi getirmişti.

Bu tip hızlı stoperler geride eksik yakalanmamak adına elzemdi. Ayrıca üç stoperin önünde Gustavo’yu da bir orta blokta pres merkezi olarak kullanıyordu Vitor Pereira. Şu sıralar Antalyaspor ile başarılı bir grafik çizen Nuri Şahin de önde baskı konusunda Pereira’yı izlediklerini söylüyor.

"Üçlü savunmanın çok büyük avantajları vardı. Mesela Fenerbahçe, Vitor Pereira döneminde bizim çok izlediğimiz bir takımdı. Özellikle önde baskı konusunda onlardan öğrendiğimiz şeyler oldu."

AA

Vitor Pereira’yı hatırladıysak yolumuza Valerien Ismael ile devam edelim.

Fransız teknik direktör de baskıyı ön alanda başlatmayı tercih eden bir anlayışa sahip. Öyle ki Josef’i sıklıkla rakip ceza sahasına yakın görüyoruz. Tıpkı Gustavo gibi o da üç stoper önünde Beşiktaş adına orta blokta pres merkezini oluşturuyor ve seken topları toplamaya çalışıyor.

Josef de Souza, Ismael’in oyun anlayışını şöyle özetliyor:

"Sistem değişti ama değişen en net şeyi ritmimiz oldu. Hocamız geldiği günden bu yana yüksek tempolu idmanlar yapacağımızı anladık. Bu yüksek tempo anlayışı oturduğu zaman geçen sezonki performansı göstereceğiz.''

🗣️ Josef de Souza: "Yeni bir sistem, üst seviye oynadık. Sistem değişti ama değişen en büyük şey, takımın ritmi. Hocamız geldiğinden beri tempolu idmanlar yapıyoruz. Zaman lazım. Herkes emin olsun, bu tempo oturduktan sonra çok daha iyi şeyler yapacağız." pic.twitter.com/uRjCenLm2q — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 3, 2022

Görüldüğü üzere Valerien Ismael de Pereira gibi oyuncularında n yüksek oranda pres istiyor. Belki de Pereira’nın Mesut Özil ile anlaşamamasının nedeni buydu, bilinmez.

Valerien Ismael ile yola devam edilecekse Fransız teknik direktör kesinlikle kendi Kim Min Jae’sini isteycektir. Öyle ki ne Vida ne Montero ne de Wellinton bu oyun yapısına uygun stoperler değil.

Çünkü önde baskı yaptığınızda arkada savunmanız gereken yaklaşık 50 metrelik bir alan oluşuyor. Yaz transfer dönemi bu yüzden Ismael’in oyun planları için oldukça önemli.

Topu sevmiyorlar

İki teknik direktörün benzerlikleri üçlü anlayışla yüksek baskıyla sınırlı kalmıyor aynı zamanda bu iki teknik direktör topu da pek sevmiyorlar.

Öyle ki Vitor Pereira döneminde en rahat galibiyetini Hatay deplasmanında aldı.

Yine şu ana kadarki Beşiktaş kariyerinde Valerien Ismael, en iyi maçını Alanyaspor’a karşı çıkardı. İki maçı küçük istatistikilerle karşılaştıralım ve topu neden sevmediklerini daha iyi anlayalım.

Hatayspor karşısında Fenerbahçe topa yalnızca yüzde 34 ile sahip olurken bu sezonki de az topla oynadığı maçı oynuyordu. Hatayspor’un topu aldığı senaryolarda üretmekte sıkıntı çektiğini gören Portekizli teknik direktör, ön alanı koşan ve topu daha çok önüne isteyen oyuncularla kurguluyordu. Valencia ve Rossi bu oyun için biçilmiş kaftanken de Berisha da tek forvet olmanın baskısından kurtulup yaratıcı pozisyona geçiyordu.

Yine Fenerbahçe bu maçta 3.38 ile bu sezonki en çok gol beklentisi ürettiği maçlardan birini oynuyordu. 6 net pozisyon yakalayan Fenerbahçe için artık anlaşılmıştı ki set hücumu yaramıyordu.

1 - Fenerbahçe, bu sezon en fazla gol beklentisi (3.38 xG) ve net gol pozisyonu (6) ürettiği Süper Lig maçını Hatayspor karşısında oynadı. Aktif. pic.twitter.com/1RLeKSppEc — OptaCan (@OptaCan) September 26, 2021

Boğazın karşı tarafında Valerien Ismael de geldiği gibi bizlere bu filmi izletti. Bu sezonki en rahat galibiyetlerinden birini Alanyaspor’a karşı alan Beşiktaş, bu karşılaşmada topla yalnızca yüzde 33 ile oynuyordu. Rakibine sadece 4 şut izni veren Valerien Ismael’in ekibi 11 şutta bulduğu 4 gol ile etkili bir performans göstermişti.

1 - @Besiktas Teknik Direktörü Valerien Ismael, profesyonel lig kariyeri boyunca göreve yeni başladığı bir takımda çıktığı ilk iç saha maçındaki en farklı galibiyetini Alanyaspor karşısında aldı (4-1). Kartal. pic.twitter.com/ZbtQsbHSmf — OptaCan (@OptaCan) April 9, 2022

Öte yandan Beşiktaş’ın Valerien Ismael döneminde sıkıntı yaşadığı maçlara baktığımızda başta Giresunspor deplasmanını sayabiliriz. Öyle ki siyah beyazlı ekip bu maçta yüzde 69 topla oynamak zorunda kalmıştı. Zorunda kalmıştı diyorum çünkü Giresunspor derinde bekledi ve hızlı ataklarla çıkmaya çalıştı. Diğer bir deyişle Giresunspor da topu Beşiktaş’a bıraktı.

0 - Kasım 2021'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol atamayan Beşiktaş, bu iki karşılaşmada da topa %60'ın üzerinde sahip oldu ve toplam 29 şut çekti.



%61 vs Kasımpaşa (15 şut)

%69 vs Giresunspor (14 şut)



Biçare. pic.twitter.com/GEgy4b4ejz — OptaCan (@OptaCan) April 25, 2022

Devşirme futbolcular

Son olarak bu iki teknik direktörü benzettiğim nokta dizilişlerinde taviz vermeden devşirme futbolcu kullanmaları. Yazımızın konusu da aslında buradan çıktı.

Derbi öncesi Beşiktaş kadrosuna baktığımızda üç futbolcunun asıl pozisyonlarından farklı yerde konumlandığını gördük. Başta Kenan Karaman olmak üzere Emirhan İlkhan ve Umut Meraş alışık olmadıkları mevkilerde oynadılar.

Kenan Karaman forvet orijinli bir oyuncu olmasına rağmen sağ kanat bekte ciddi anlamda iyi bir iş çıkardı. Valerien Ismael Kenan’ın fizik kalitesinden faydalanmayı düşünerek Rosier’in yokluğunda onun en doğru tercih olacağını düşündü ve kısmen de sonuç aldı. Yine Josef’in yanında Emirhan’a şans verdi ki bence en doğru hamle buydu. Emirhan enerji ve ayak kalitesiyle hem baskıda takımına faydalı olabilir hem de topla iyi ilişkiler kurabilirdi. Umut Meraş’ın sol stoper oynamasını şse tamamen Vitor Pereira’nın Novak kullanımı ile özdeşleştirebiliriz.

Vitor Pereira sezon başında yönetime üçlü oynayacağını belirtmesine rağmen bir transfer hamlesi gelmemişti. Portekizli teknik direktör de kadro içinden kanat bekler için çözüm bulmuş ve normalde hücum oyuncuları olan Osayi Samuel ile Ferdi’ye kanat bekte görev vermişti. Yine stoper eksikliği yaşandığı zamanlarda sol bek Novak bir numaralı alternatif olmuştu.

Sonuç olarak Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira ile Beşiktaş ile yen bir maceraya atılan Valerien Ismael birçok açıdan benzerlik gösteriyor.

Valerien Ismael, Vitor Pereira’nın yaptığı hatalardan ders çıkararak başarılı olabilir. Ayrıca kendisine bu oyun için bir Min Jae bulmalı.