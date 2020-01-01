Julian Nagelsmann: Liverpool, Werner'in kafasını karıştırmadı

Leipzig'in teknik direktörü, yıldız golcüsünün tamamen Bundesliga'da sezonun geri kalanına odaklandığını söyledi.

Kariyerini ekiplerinden Leipzig'de sürdüren Timo Werner, geleceğin en büyük forvetleri arasında gösteriliyor.

24 yaşındaki oyuncunun adının en çok anıldığı kulüp ise .

, ve 'ın da ilgilendiği Werner geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Jürgen Klopp'un takımında oynamaktan gurur duyacağını söylemişti.

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Sezon başında Bayern Münih ile anlaşmaya çok yaklaşan Werner, Bavyera ekibinin resmi bir teklif yapmaması nedeniyle Leipzig'de kalmıştı.

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SportBild'e konuyla ilgili konuşan Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, oyuncunun tamamen Alman ekiple birlikte sezonun geri kalanına odaklandığını söyledi.

Nagelsmann "Timo kendini iyi hissediyor ve iyi çalışıyor. Üzerinde büyük bir baskı varmış gibi durmuyor. Liverpool onun kafasını karıştırmıyor." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Leipzig formasıyla 38 resmi maça çıkan Timo Werner 30 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.