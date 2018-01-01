Jürgen Klopp: Telefonumda sadece tek bir selfi var, o da Lionel Messi'yle

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Lionel Messi - Cristiano Ronaldo rekabetine ilişkin yorumlar yaptı.

Liverpool ile muhteşem bir sezon geçiren ve Noel'e en yakın takipçisi Manchester City'nin dört puan önünde lider olarak giren Jürgen Klopp, kulüp televizyonuna ilginç açıklamalarda bulundu.

Klopp, iki ikonik futbol starı Lionel Messi'yle Cristiano Ronaldo arasındaki kimi tercih ettiğini, her zamanki üslubuyla söyledi.

"Akıllı telefonumda sadece tek bir selfi var, o da Lionel Messi'yle," diyen Alman teknik direktör; ayrıca "Odada Cristiano Ronaldo da vardı," dedi.

Klopp, Messi'yi modern çağın en iyi oyuncusu olarak gördüğünü ima ederken, buna karşın tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak ise ne Messi'yi ne de Ronaldo'yu düşündüğünü itiraf etti.

Klopp, üç Dünya Kupası kazanan ve kariyeri boyunca 1000'den fazla gol atan Pele'yi en tepeye koydu: "Babam bana her zaman şöyle derdi: 'İnsanlar gelecekte ne söylerse söylesin, Pele en iyisiydi'."

Pele'yle 2006 Dünya Kupası'nda tanıştığını da söyleyen Klopp, "Ürkek biri değilimdir, ama o anda deli gibi terliyordum," ifadelerini kullandı.