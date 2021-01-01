Jürgen Klopp: Ozan Kabak bizi ikna etti

Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın geçmişte oynadığı takımlardaki şanssızlığına dikkat çekiyor.

Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın kalitesini kanıtladığını vurgulayarak zamana ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

Liverpool, Premier Lig'in 32. haftasında Leeds United'ın misafiri olacak.

Ara transfer döneminde İngiliz devine katılan Ozan Kabak zaman zaman performansıyla beğenilse de eleştirilerden de kaçamıyor.

Kabak'ın menajeri Jürgen Klopp ise genç stoperin henüz genç olduğuna dikkat çekiyor.

Jürgen Klopp ne söyledi?

Leeds United maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jürgen Klopp, Ozan Kabak hakkında övgü dolu sözlerle bahsediyor.

"Ozan 20 yaşında bir çocuk. Büyük bir potansiyel. Son iki sezonda oynadığı takımlarda şanslı değildi. Biri küme düştü, diğeri de muhtemelen düşecek."

"Ama kimsenin onun kalitesinden şüphesi yoktu. Bizi buna ikna etti ve kendini kanıtladı."

"Ozan Kabak ile Phillips'in ilişkisi iyi. Oyuncular birbirine alışmalı ve bazı şeyler gelişmeli."

"Kaliteyle ilgili hiçbir sorunumuz yok. İkisi gerçekten çok iyi iş çıkardılar. Umarım böyle devam eder."

Bu sezon Ozan Kabak

Ara transfer döneminde Schalke'den Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak, İngiliz devinin savunmadaki boşluğunu doldurmaya çalışıyor.

Liverpool formasıyla Premier Lig'de 7 maça çıkan Ozan Kabak, 623 dakika sahada kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta forma giydi ve 321 dakika görev yaptı.

Editör yorumu

Ozan Kabak, Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon olan Liverpool'a belki de en kritik dönemde transfer oldu. Van Dijk, Joe Gomez ve Joel Matip'in sakatlığı nedeniyle transfer edildi ve Ada'ya adım atar atmaz kendini ilk 11'de buldu.

Ozan Kabak şu ana kadar iyi maçlar çıkarsa da bazı karşılaşmalardaki performansı fazlasıyla eleştirildi. Ancak bu durum yalnızca Ozan Kabak'tan değil, Liverpool'un genel form durumundan da kaynaklanıyor. Liverpool'da işlerin kötü gidişinin temel nedeni elbette Ozan Kabak değil.

Jürgen Klopp da Ozan Kabak'a verilen sorumluluğun farkında. Alman teknik adam hemen hemen her demecinde milli futbolcuya güveninden söz ediyor. Her ne kadar eleştirilse de Klopp'un Ozan'a olan güveni kolay kırılmayacak.

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