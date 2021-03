Jose Mourinho, Tottenham oyuncularına öfkeli: Sadece izlediler

Portekizli menajer, Dinamo Zagreb'e elenmelerinin ardından oyuncularına veryansın etti.

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, oyuncularının tavrını sorguladı ve perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikleri için taraftarlardan özür diledi.

Dinamo Zagreb ile Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçına çıkan Londra ekibi, uzatmaya giden karşılaşmayı 3-0 kaybetti ve ilk maçta aldığı 2-0'lık galibiyet yeterli olmayınca turnuvadan elendi.

Ne söylendi?

Maçın ardından BT Sport'a konuşan Portekizli menajer, karşılarında sahaya her şeyi veren bir takım bulduklarını söyleyerek kendi oyuncularına yüklendi:

"Ter, enerji, kan bıraktılar. Sonunda mutluluk gözyaşlarını bile bıraktılar. Çok adanmışlardı. Onları övmek zorundayım. Diğer yandan ekibim. Tekrar ediyorum, ekibim. Onlar, benim ekibime benzemiyorlardı. Önemli bir maç oynuyorduk. Kimse için önemli değilse bile, benim için önemliydi.

Kariyerime ve işime duyduğum saygı için, her maç önemlidir. Evdeki her Tottenham taraftarı için her maç önemlidir. Başka bir tavıra ihtiyaç var. Üzgün ​​olduğumu söylemek yeterli değil.

Hissettiğim şey üzüntüden çok daha fazlası. Övmek için gittiğim Dinamo soyunma odasından yeni çıktım. Takımımın bu oyunu kazanmamasına üzülüyorum. Üzülmekten çok daha fazlasını hissediyorum.

Futbol sadece diğerlerinden daha kaliteli olduğunu düşünen oyuncularla ilgili değildir. Futbolun temeli tavırdır. Bizi bu konuda yendiler. Oyunculara bu riski söyledim. İkinci golü yediğimizde risk altında olduklarını anladılar.

Benim takımım bugün önemli bir maç oynuyormuş gibi değildi. Daha fazla arzulayan taraf maçı kazandı. İki taraf arasında tutku farkı vardı. Üzgün olduğumu söylemek yeterli değil. Bugün bizi tavrımızla yendiler. Orsic üç gol attı ve bütün oyuncular bu golleri yalnızca izledi.

Sadece Tottenham taraftarlarından özür dileyebilirim. Umarım benim hissettiğim gibi hissederler.

Bugün yaşayıp ya da ölecektik, şu anda öldük. Diğer bazı maçlarda da aynı duyguyu yaşıyorum. Sezonun son gününe kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyız."

Jose Mourinho baskı altında mıı?

Avrupa Ligi'nden elenen Tottenham'ın elinde tek bir kupa kaldı. Bununla birlikte Premier Lig'de ilk 4'e girememe tehlikesiyle karşı karşıyalar.

Geçtiğimiz hafta sonu Kuzey Londra derbisinde Arsenal'e 2-1 mağlup olan Jose Mourinho'nun ekibi, 4. sıradaki Chelsea'nin 6 puan gerisine düştü. Tottenham, Avrupa Ligi'ni kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde edebilirdi fakat başarılı olamadı.

Spurs, mayıs ayında Carabao Cup finalinde Premier Lig lideri Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Eli iyice zayıflayan ve oyunu umut vermeyen Tottenham'da Jose Mourinho'nun geleceği iyice sorgulanmaya başlandı.