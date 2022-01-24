José Mourinho, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Abraham’ı Roma transferine nasıl ikna etti?

José Mourinho, Tammy Abraham ve diğer oyuncuları Stadio Olimpico'ya transfer olmaya ikna ederek Roma transfer stratejileri üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu. İtalya'daki haberlere göre "Special One", Granir Xhaka'dan da vazgemiş değil.

Roma, yaz boyunca Serie A'da en çok para harcayan takımdı ve Ocak transfer döneminde de en yoğun takımlardan biri oldu.

Mourinho, son birkaç ay içinde Roma yöneticilerini takımı güçlendirmeye ikna etti. Ainsley Maitland-Niles ve Sergio Oliveira, Roma için sadece son iki imza.

Oliveira ve Mourinho aynı menajer Jorge Mendes'e sahipler, bu yüzden "Special One" için 29 yaşındaki oyuncuyu Stadio Olimpico'ya getirmeye ikna etmek kolaydı.

Abraham'ın transfer süreci

"Special One", Abraham'ı Chelsea'den ayrılmaya ve Roma ile imzalamaya ikna etmek için yaz boyunca daha fazla çaba sarf etmek zorunda kaldı.

İngiliz forvet, Ekim ayında The Guardian ile yaptığı röportajda Special One ile yaptığı konuşmalardan birini hatırlattı.

Abraham, “[Mourinho] şöyle dedi: 'Güneşin tadını çıkarmak mı yoksa yağmurda kalmak mı istersiniz?'” dedi.

"Kolay seçenek Chelsea'de kalıp orada oturmak olurdu, ancak dışarı çıkıp kendimi kanıtlamam gerektiğini anladım."

Abraham, Roma formasıyla çıktığı 30 maçta 17 gol kaydetti. Gabriel Batistuta ve Vincenzo Montella'nın ardından Roma formasıyla 15 gol atan en hızlı üçüncü oyuncu oldu.

Xhaka da Roma yolcusu

Mourinho, Xhaka'yı da Roma'ya taşınmaya ikna etmişti. Ancak, Roma ve Arsenal, oyuncunun bonservisi üzerinde bir anlaşmaya varamadılar, bu yüzden Xhaka Londra'da kaldı.

Sky Sport Italia, Mourinho'nun pes etmediğini ve Jordan Veretout'un ayrılabileceği düşünülürse sezon sonunda Xhaka ile imzalamak için bir girişimde daha bulunacağını söyledi.

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