Teknik direktörlük koltuğun Steven Gerrard'ın oturmasının ardından kadrosunu Philippe Coutinho, Lucas Digne ve Robin Olsen ile güçlendiren Aston Villa, Juventus'un Uruguaylı orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancur için de hamle yaptı.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre Premier Lig ekibi yıldız oyuncu için Milan-Juventus maçına gözlemci gönderdi.

Transfer döneminin sona ereceği 31 Ocak Gerrard'ın raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürecek olan Aston Villa, 24 yaşındaki oyuncu için resmi bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Milan karşısında 89 dakika sahada kalan Bentancur, maçın son bölümünde yerini Adrien Rabiot'a bırakmıştı. Bu sezon Serie A'da 13 maça çıkan deneyimli oyuncu, tüm kulvarlarda ise 24 maç oynadı.

Boca Juniors pay alacak

Öte yandan iki tarafın bu transferde uzlaşması pek de kolay olmayacak çünkü Juventus 2017'de oyuncuyu Boca Juniors'tan transfer ederken, anlaşma sonraki satıştan pay maddesini de içeriyordu. Sonraki satıştan yüzde 35'lik pay elde edecek olan Arjantin ekibi de Bentancur'un transferine ilişkin süreci yakından takip ediyor.

Juventus ile genç yaşına rağmen üç Premier Lig şampiyonluğu elde eden Bentancur ülkesi Uruguay ile Dünya Kupası ve Copa America'da da boy göstermişti.

Transfer olduğu günden bu yana Juventus'ta en fazla süre alan oyunculardan biri olan yıldız isim Uruguay Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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