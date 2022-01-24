FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter FIFA'nın genel merkezinin yer aldığı Zürih'te çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Europe 1'e verdiği röportajda FIFA'nın mevcut başkanı Gianni Infantino'nun iyi bir başkan olmadığını öne süren Blatter, Avrupa'nın dev kulüplerinin hayata geçirmeye çalıştığı Süper Lig projesinin futbolun sonu olacağını söyledi.

Blatter ne söyledi?

Futbol ekonomisinin her geçen gün geliştiğini belirten Blatter, arz-talep ilişkisinin kontrol edilemeyeceğini belirtti:

"Geçen yıl muazzam meblağlar ödendi ve bu durum beni çok etkiledi. Bonservisler ve oyunculara verilen maaşlar çok uçuktu.

"Örneğin Messi'nin PSG'ye transferi çok çarpıcıydı. Futbolun birçok sorunu var. Stadyumlara şiddetin girdiğini görüyoruz. Çok sert kararlar alınsa da uygulamaya geçilmiyor. Stadyumları bir ya da iki maç kapatmak ya da para cezası vermek bir çözüm değil.

"Olabilecek tek çözüm puan cezası vermek."

Infantino'ya salvo

FIFA'nın mevcut başkanı Infantino'yu da eleştiren Blatter, atılan adımların yanlışlığına dikkat çekti:

"Infantino işini yapmıyor. Dolambaçlı yollarla FIFA başkanı olduktan sonra 30'u yönetici olmak üzere 80 kişiyi işten çıkardı. FIFA'yı Zürih'ten alıp başka bir yere taşımak istiyor. Kendisi Katar'da yaşıyor ama FIFA başkanının yeri Zürih'tir. FIFA sadece buradan yönetilebilir.

"Bunun bir skandal olduğunu söyleyemem ama ailesiyle birlikte Katar'da yaşaması anlamsız bir karar.

"İki yılda bir Dünya Kupası düzenleme fikri de aptalca. Süper Lig'e gelince... Bu durumun futbolun sonu olacağına inanıyorum. Alt ligleri görmezden gelemeyiz. Kapalı ligler ABD modeli ama bence bunların hepsi yanlış çünkü futbol yükselmek ve küme düşmek demektir.

"Bu önemli çünkü kazanma ümidiniz her zaman vardır. Kapalı ligde bütün maçları kaybetseniz bile kaybettiğiniz hiçbir şey olmaz"

Daha fazla okuma