Bohemian FC, geçen yıl benzer bir dizayn hazırlayan Ajax'ı takip ederek Bob Marley'in anısını formalarında ölümsüzleştirdi. İrlanda ekibi ile Marley'in ailesinin iş birliğiyle hazırlanan tasarım Pazartesi günü tanıtıldı.

Hollanda takımı Ajax da Ağustos ayında tanıttıkları formalarında "Üç Küçük Kuş" simgesi ile Marley'yi onurlandırmışlardı.

Ajax'ı takip eden Bohemian'ın stadı Dalymount Park, Marley'in son açık hava konserini verdiği yerdi.

Yeni formalar nasıl görünüyor?

Bohemian'ın yeni deplasman forması, Jamaika'nın renklerini ve Bob Marley'in fotoğrafını içeriyor. Formaların uç etiketine, efsane şarkıcının Dalymount Park konserinin bilgileri işlendi.

Bob Marley'in ailesi, İrlanda ekibi Bohemian ile deplasman forması için iş birliği yaptı. 🇮🇪🇯🇲



Marley'in son açık hava konseri, Bohemian'ın stadı Dalymount Park'taydı. pic.twitter.com/LPBmPUr8fX — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) January 24, 2022

Bohemian COO'su Daniel Lambert şunları söyledi: "Fikir üzerinde yıllarca çalıştıktan sonra bugün bu formayı tanıtmak bana büyük bir keyif veriyor."

"Dalymount'taki Marley konseri, İrlanda'nın gerçekten özel müzik etkinliklerinden biri, İrlanda'daki tek gösterisi."

"Marley'in futbol sevgisi herkes tarafından biliniyor ve konserden önce ünlü sahamızda oynaması inanılmaz."

Pre-sale open: Our 2022 away kit, testament to Bob Marley's last-ever outdoor concert, in Dalymount Park 1980.



Shirt sales will also raise funds to bring football and music to asylum seekers in Ireland.



"Unity is the world's key, and racial harmony"



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