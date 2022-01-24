İrlanda kulübü Bohemian, Bob Marley'in son açık hava konserini formasıyla onurlandırdı
Bohemian FC, geçen yıl benzer bir dizayn hazırlayan Ajax'ı takip ederek Bob Marley'in anısını formalarında ölümsüzleştirdi. İrlanda ekibi ile Marley'in ailesinin iş birliğiyle hazırlanan tasarım Pazartesi günü tanıtıldı.
Hollanda takımı Ajax da Ağustos ayında tanıttıkları formalarında "Üç Küçük Kuş" simgesi ile Marley'yi onurlandırmışlardı.
Ajax'ı takip eden Bohemian'ın stadı Dalymount Park, Marley'in son açık hava konserini verdiği yerdi.
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Yeni formalar nasıl görünüyor?
Bohemian'ın yeni deplasman forması, Jamaika'nın renklerini ve Bob Marley'in fotoğrafını içeriyor. Formaların uç etiketine, efsane şarkıcının Dalymount Park konserinin bilgileri işlendi.
Bohemian COO'su Daniel Lambert şunları söyledi: "Fikir üzerinde yıllarca çalıştıktan sonra bugün bu formayı tanıtmak bana büyük bir keyif veriyor."
"Dalymount'taki Marley konseri, İrlanda'nın gerçekten özel müzik etkinliklerinden biri, İrlanda'daki tek gösterisi."
"Marley'in futbol sevgisi herkes tarafından biliniyor ve konserden önce ünlü sahamızda oynaması inanılmaz."