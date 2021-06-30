Ayrılık kararı alan Toni Kroos: Almanya etkiden yoksundu

Almanya Milli Takımı'ndan ayrılma kararı alan Toni Kroos, İngiltere karşısındaki performanslarını etkili bulmuyor.

Alman orta saha Toni Kross, İngiltere karşısında "etkiden yoksun" olduklarını kabul ediyor.

Üç Aslan, Harry Kane ve Raheem Sterling'in golleriyle Euro 2020 son 16 turunda Almanya'yı eledi.

Grup aşamasında tökezleyen Almanya, Fransa ve Portekiz'in olduğu gruptan çıktı ancak Kroos, İngiltere'ye karşı etkili bir performans sergilemediklerinin farkında.

Toni Kroos ne söyledi?

Magenta TV'ye konuşan Kroos etkili olamadıklarını itiraf ediyor:

"Bize karşı gol bulana kadar dengeli bir maçtı."

"İki takım da birbirini dengeledi.

Belki biz etkili olamadık. Zor bir gruptan çıktık ama bu yenilgi çok hayal kırıklığı yaratıyor."

Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı

Toni Kroos, karşılaşmanın ardından ayrıca milli takımı bırakma kararı aldı.

Bild'de yer alan habere göre; 31 yaşındaki Kroos, Almanya Milli Takımı'na veda edeceğini açıklayacak.

Toplamda 106 kez milli formayı giyen Toni Kroos, 17 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

Joachim Löw: Benim için yeni görevler var

Almanya Menajeri Joachim Löw daha önce yaptığı açıklamada turnuvadan sonra milli takımı bırakacağını söylemişti ve Salı günü son maçına çıktı.

Löw, Almanya'yı 2014 Dünya Kupası'nda zafere taşıdı ancak 2018 Dünya Kupası ve Euro 2020'deki hayal kırıklıklarının ardından takıma veda ediyor:

"Hepimiz için bir hayal kırıklığı oldu. Daha fazlasını umuyorduk, takımda kesinlikle bir inanç vardı. Çok iyi iki şans yakaladık ancak ne yazık ki golü bulamadık."

"Kimseyi suçlayamam. Büyük bir coşku sona erdiği için üzgünüm."

"Bundan ders alacak çok sayıda genç oyuncularımız var. 2024 Avrupa Şampiyonası için bir deneyim olacaktır."

Joachim Löw, Almanya Milli Takımı'ndaki görevi sona erse de yeni sulara açılacağını söylüyor:

"Emekli olmaktan hiç bahsetmedim. Benim için kesinlikle ilginç olacak yeni görevler var."

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