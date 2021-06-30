Lukas Podolski, Almanya’nın İngiltere maçındaki performansını eleştirdi

Lukas Podolski ve Michael Ballack, Almanya’nın İngiltere’ye yenilerek Avrupa Şampiyonası’ndan elenmesini yorumladı.

Son 16 turunda İngiltere ile karşılaşan Almanya, Wembley’den 2-0’lık yenilgiyle ayrılırken etkisiz bir görüntü çizmişti.

Raheem Sterling ve Harry Kane ile son 15 dakikada iki gol bulan İngiltere, grup aşamasında da inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Almanya’nın final umutlarına son verdi.

Ne söylediler?

Almanya milli takımının tarihindeki en önemli golcüler arasında yer alan Lukas Podolski, BILD’in podcast yayınında takımın isteksiz oyununa değindi. Milli takımda 130 maçta 49 golü bulunan Podolski, 2014 Dünya Kupası’nı kazanan kadronun kilit isimlerinden biriydi.

“Yeterince hırslı ve savaşçı değillerdi. Oyuncuların yüzünde hiçbir ifade yoktu, bir mimik bile göremedim.”

“Dünya yansa umurlarında değildi. Gol atmak için gereken azmi gösteremediler.”

Ballack Löw'e yüklendi

Almanların bir diğer eski yıldızı Michael Ballack ise eleştiri oklarını Löw’e yöneltti.

“İngiltere’ye karşı bir cevabımız olmadığını daha ilk yarıda gördük. Sebepsiz şekilde geri çekildik. Oyuncu değişiklikleri için neden bu kadar beklediğini anlamıyorum.”

Almanya formasıyla Euro 1996’da kupayı kaldıran Fredi Bobic de aynı konuya vurgu yaptı.

“Geçmişte de tartışmalı oyuncu değişiklikleri yapmıştı.”

“Elenmeyi kesinlikle hakettik. Hücuma çıkacak cesaretimiz yoktu. Geri düştükten sonra bile ortaya hiçbir şey koyamadık.”

Almanya U21 milli takımını çalıştıran Stefan Kuntz ise ARD’ye verdiği röportajda savunmadaki sorunlara dikkat çekti.

“Savunmamız başından beri çok iyi değildi.”

“Sağlam bir geri üçlüye sahip olduğumuza ikna olmamıştım. Çizgi üzerinde oynamak zorundalar ve bu mümkün olmadığında her şey birbirine giriyor. Giderek daha da geriye çekiliyorlar. Turnuva boyunca bu problemi yaşadık.”

Almanya’yı neler bekliyor?

15 yıldır milli takımı çalıştıran Joachim Löw, Euro 2020’nin ardından görevi bırakacağını daha önce açıklamıştı. Almanya’nın başındaki son iki büyük turnuvasına erken veda eden deneyimli çalıştırıcının yerine Hansi Flick’in geçmesi bekleniyor.

1966’dan bu yana ilk kez İngiltere’ye büyük bir turnuvanın eleme turlarında kaybeden Almanya, yoluna Eylül ayında Katar 2022 Dünya Kupası elemeleriyle devam edecek.

J Grubu’nda üç maçta iki galibiyet alan Almanya, Ermenistan ve Kuzey Makedonya’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

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