Jorginho'dan Lionel Messi'ye gözdağı!

Chelsea'nin yıldızı Messi, Ronaldo ve Neymar'dan çok daha farklı bir oyuncu olmasına rağmen Ballon d'Or'u kazanabileceğini söyledi.

Chelsea ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamasının ardından İtalya Milli Takımı ile de EURO 2020'de zafere ulaşan Brezilya asıllı orta saha oyuncusu Jorginho, Ballon d'Or ödülünün adaylarından biri olarak gösterilirken, bu ödülü kazanabileceğini söyledi.

Ödül için Arjantin Copa America'yı kazanırken takımının en etkili ismi olan Lionel Messi ile yarışması beklenen yıldız oyuncu bu sezon kazandığı kupalara vurgu yaptı

Jorginho ne söyledi?

Frank Lampard döneminde zaman zaman yedek kalsa da Thomas Tuchel'in göreve gelmesiyle yeniden Chelsea'de ilk 11'e dönen ve hem Chelsea'nin hem de İtalya Milli Takımı'nın hedefe ulaşmasında büyük rol oynayan Jorginho, hayaller için yaşadığını söyledi:

"Dürüst olmam gerekirse Ballon d'Or bazı kriterlere bağlı. Yetenek hakkında konuşacak olursak, dünyanın en iyisi olmadığımın farkındayım ama şampiyonluklara bakacak olursak bu sezon kimse benden daha fazlasını kazanmadı.

"Kendimi Messi, Ronaldo ya da Neymar ile kıyaslamam mümkün değil. Tamamen farklı oyuncularız ve onlar çok daha farklı özelliklere sahipler ancak yine de ödülü kazanmak farklı kriterlere bağlı"

Sarri'nin transferi

Geride bıraktığımız sezonda Premier Lig'de 28 maça çıkan Jorginho sezonu yedi golle tamamlarken, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçirdi. İlk olarak Maurizio Sarri yönetiminde Napoli'de parlayan Jorginho, İtalyan teknik direktörün Chelsea'nin başına geçmesiyle birlikte onunla beraber Chelsea yolunu tutmuştu.

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