Jorginho: Frank Lampard, Chelsea için hazır değildi

Maviler'in efsanesinin menajerlik kariyeri kısa sürdü ve eski öğrencisi Jorginho, Lampard'ın henüz hazır olmadığını söylüyor.

Chelsea'nin yıldızı Jorginho, Frank Lampard'ın Chelsea görevi için deneyimi olmadığını söyleyerek erken davrandığını belirtiyor.

Lampard, Championship ekibi Derby Country ile geçirdiği bir yılın ardından 2019'da Chelsea'nin başına geçti.

Stamford Bridge'deki iyi bir başlangıç zamanla kendini hayal kırıklıklarına bıraktı.

Ocak ayında ise Frank Lampard'ın İngiliz ekibindeki görevine son verildi.

Jorginho ne söyledi?

ESPN Brazilya'ya konuşan Jorginho, Frank Lampard'ın erken davrandığını düşünüyor.

"Bakın, Lampard konusunda samimi olacağım; kulüpte bir efsane olduğu için, büyük bir kulübü devralmadan önce gerekli bazı adımları atladığına inanıyorum."

"Efsane olduğu bir kulübe diğer kulüplerde deneyimi olmadan geldi."

"Sanırım çok erken geldi, birkaç aşamayı atladı ve dürüst olmak gerekirse bu seviyede bir işe hazır değildi."

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Frank Lampard, 2001'de West Ham'dan yolunu tuttuğu Chelsea'de büyük bir idol haline geldi.

Eski orta saha oyuncusu, İngiliz devinde 600'den fazla maça çıktı ve 200'den fazla gol kaydetti, 3 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi kupasını başarılarının arasına yazdırdı.

Maurizio Sarri'nin 2019'daki ayrılığının ardından Lampard deneyimsiz olmasına rağmen Chelsea'nin başına geçti.

2019-20 sezonunda Maviler olumlu bir havadaydı ancak Hakim Ziyech, Timo Werner ve Kai Havertz gibi yıldızlar için harcanan büyük transfer ücretleriyle kötü geçen bir sezon Lampard'ın sonunu getirdi.

25 Ocak'ta Chelsea'nin ligde puan tablosunda dokunculuktan düşmesinin ardından Maviler'in efsanesinin görevine son verildi.

Lampard'ın yerini ise İngiliz ekibini FA Cup finaline, Şampiyonlar Ligi yarı finaline götüren ve Premier Lig'de dördüncülüğe yükselten Thomas Tuchel aldı.

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