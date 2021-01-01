Moussa Marega'dan Fenerbahçe paylaşımı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Moussa Marega, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe sezona rekor sayıda transfer yaparak girmişti. Forvet oyuncularından beklediği verimi alamayan sarı - lacivertlilerde gelecek sezon için bazı isimler yazılmaya başlanmıştı.

Bu isimler arasında en ciddi olanı ise Porto'nun yıldızı Moussa Marega'ydı.

Moussa Marega neler söyledi?

Son günlerde Fenerbahçe ile adı sık sık anılmaya başlayan başarılı oyuncu kendisine ait resmi instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

"Türkiye'den hiçbir takımla görüşmedim ve menajerim kimseye röportaj vermedi.

"Lütfen Türkiye'deki kulüplerle beni ilişkilendirmeyi bırakın."

Moussa Marega'nın sezon sonunda Porto ile olan sözleşmesi sona eriyor.

Moussa Marega bu sezon ne yaptı?

Portekiz Ligi'nde Porto formasıyla 27 karşılaşmada görev yapan Moussa Marega, bu maçlarda yedi gol atarken üç kez de asist yaptı.

Yıldız oyuncu tüm kulvarlarda ise 42 maça çıkarken, 12 gol ve beş asistlik bir performans gösterdi.

Moussa Marega'nın kariyerinden satırbaşları

Futbola Fransa'nın Evry FC takımında başlayan Marega, 2013 yılında Amiens'e transfer oldu. Fransa'dan sonra Tunus'a yolu düşen Fransız asıllı Malili oyuncu, 2015 yılında Maritimo'nun yolunu tuttu.

Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Marega, 2015/2016 sezonunun devre arasında 3.80 milyon euro karşılığında Porto'ya katıldı. Bir dönem Vitoria Guimareas'te kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki oyuncu 2017'den beri aralıksız Porto formasını giyiyor.

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