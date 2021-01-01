Şenol Güneş, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı değerlendirdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, gündeme dair birçok konuda görüşlerini paylaştı.

Liglerde sezon sonu yaklaşırken bir yanda da yazın oynanacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı kendini hissettirmeye başladı.

Yazın oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım kadrosunda kimlerin yer alacağı merak edilirken başarılı antrenör Şenol Güneş, beIN Sports ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş neler söyledi?

Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hakkında yorum yaptı.

"Futbol zeka isteyen bir oyun. Sergen Yalçın'ı oyunculuğuna göre iş anlayışı olarak şu an daha başarılı buluyorum. O günkü Sergen'e bugünkü Sergen Hoca lazım. Emre Belözoğlu hep öyleydi, kendini hazırladı.

"Bir dik duruşları olsun, yollarına inandıkları gibi devam etsinler. İnandıkları yolda, taşıdıkları yük onlara ağır gelmez. Yeter ki inandıkları yolda gitsinler."

"Burak ve Volkan Şen'i istemiştim"

Şenol Güneş, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde yapılan transferlerle ilgili bilgi verdi.

"Negredo ile Lens transfer edilirken, Burak ve Volkan Şen'i istedim. Elimde Quaresma ve Babel var, Lens'i alırsam nereye koyacağım?"

Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım'a alınacak mı?

Şenol Güneş, Göztepe karşısında hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çeken genç oyuncuyu takip ettiğini söyledi.

"Kerem Aktürkoğlu, geçen sene Erzincan'daydı, seyrettim. Beklemesine rağmen Mustafa Cengiz, 'Hocam Kerem'i al.' diyordu. Onu kırmamış olacağım alırken ama şu an bilmiyorum kesin mi? İyi geliyor.

"Güven Yalçın az oynuyor, hem kendi güvenini kaybetti, hem biz Güven'i kaybettik."

"Elinde Falcao varsa oynatmak zorundasın"

Deneyimli antrenör yüksek maliyetle transfer edilen yıldız isimleri de değerlendirdi.

"Elinde Falcao varsa, oynatmak zorundasın. 5-10 milyon vermişim. Negredo'yu aldıysam oynatacağım. Güven bekliyor, Cenk bekliyor, Vagner var. Pepe niye gitti? Bunu bildikten sonra bana sorarsanız yanlış yaparsınız. Mario Gomez'i alan da başarılıdır, Negredo'yu alan da yanlıştır."

Şenol Güneş'ten Fatih Terim ve Mustafa Denizli açıklaması

Şenol Güneş, kendisiyle birlikte, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Mustafa Denizli için yapılan eleştirilere de yanıt verdi.

"Fatih hoca, Mustafa hoca, Şenol hoca dinozor, fosil, bir şey yapamaz diye duyuyorum. Ne yapamaz ya? Ben hala düşünüyorum. Yönetici zihniyeti aşağıyı etkiliyor. Ben yöneticiyim, yaşayabilmek için parayla iş yaparım o zaman, kişiyle yapmam. Mahallede, mahalle büyükleri ile futbol büyütüldü, onu bozarsanız bu işi yapmayın, başka iş yapın."