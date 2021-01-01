Liverpool, stopere Konate'yi alıyor: Ozan Kabak ne olacak?

Kırmızılar, Leipzig'in Fransız stoperini yazın renklerine bağlamayı hedefliyor. İngiliz basınına göre Ozan Kabak da hâlâ masadaki bir seçenek.

"Liverpool'un bu sezon şampiyon olamamasındaki en büyük etken nedir?" diye sorulsa, muhtemelen çoğu insan aynı cevabı verecektir. Sakatlıklar.

Bu sezon adeta revire dönen takım, şampiyonluk mücadelesinde geride kaldı. Hatta şu anda Şampiyonlar Ligi potasının bile dışındalar.

Bu sakatlıklar ise en çok stoper mevkisinde yaşandı. Virgil van Dijk gibi bir savunma komutanı eksilince, takım savunması çöktü. Üzerine Joe Gomez ve Joel Matip de sakatlandı ve Liverpool, çareyi devre arasında Preston North End'den Ben Davies ve Schalke 04'ten Ozan Kabak'ı transfer etmekte buldu.

Bu sezon bir şekilde tamamlanıyor, fakat Jürgen Klopp önümüzdeki sezon da olası bir sakatlık krizi üzerine hamleler yapmaya başladı bile.

Ne söylendi?

The Guardian'da yer alan habere göre Kırmızılar, Leipzig stoperi Ibrahima Konate'yi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunan 21 yaşındaki Fransız stoper ile beş yıllık sözleşme imzalanması hedefleniyor.

Haberde, Ozan Kabak'ın Natt Phillips ile iyi bir uyum yakaladığı ve Liverpool'un, 18 milyon euro ödeyip Türk stoperin bonservisini alma seçeneğinin elinde olduğu yazıyor.

Ibrahima Konate'nin kariyeri

Futbola Paris FC Jugend'in altyapısında başlayan Fransız stoper, 2014 yılında Sochaux'nun U-19 takımına transfer oldu. U-19'da iki sezon oynayıp B takımına yükseldi.

2017'nin ocak ayında A takıma yükselen Konate, o senenin yaz transfer döneminde bedelsiz olarak RB Leipzig'e transfer oldu. Fransız futbolcu, dört sezondur RB Leipzig'de top koşturuyor.

Ibrahima Konate bu sezon ne yaptı?

Genç stoper, bu sezon RB Leipzig formasıyla tüm kulvarlarda 18 kez yeşil sahaya ayak bastı. Bundesliga'da 12 kez forma giyen Konate, Şampiyonlar Ligi'nde de altı maçta takımdaki yerini aldı.

Fransız oyuncu, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynanan iki maçta ise yedek kulübesindeydi.

Liverpool'da hangi stoper, kaç maç oynamadı?

Kırmızılar'ın savunmadaki amiri Virgil van Dijk, bu sezon sakatlığından dolayı 45 maçta forma giyemedi. Joe Gomez de 39 karşılaşmada formasından uzak kaldı.

Bununla birlikte Joel Matip 37 maçta, Ozan Kabak ise bir mücadelede sakatlıklardan mütevellit kadroda yer almadı.

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