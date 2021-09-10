Jorge Jesus: Gedson Fernandes, Türkiye'ye gitmek istemedi

Portekizli teknik direktör, Fernandes'in Portekiz'de kalarak daha iyi bir gelişim göstermeyi tercih ettiğini söylüyor.

Bu yaz transfer döneminde ismini en çok duyduğumuz futbolculardan biri Gedson Fernandes oldu.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Portekizli orta saha, bonservsini elinde bulunduran Benfica'ya geri döndü ve şu anda orada rotasyon oyuncusu.

Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus da 22 yaşındaki futbolcunun bu yaz neden takımda kaldığını açıkladı.

Ne söylendi?

Tecrübeli teknik direktör, Portekiz Ligi'nin 4. haftasında cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Santa Clara maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Gedson ile ilgili şunları söyledi:

"Gedson'un Benfica'da gelişebilecek potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden gitmesine izin vermedik.

Ayrıca kendisi de Benfica'da kalmak istedi. Çünkü Galatasaray'da olduğu kadar çok oynayamasa da burada daha çok gelişeceğini, öğreneceğini biliyor."

Gedson Fernandes, Benfica'da ne kadar süre aldı?

Galatasaray'ın eski orta sahası, yeni sezonda ligin ilk haftasında oynanan Moreirense maçında 83. dakikada oyuna girdi.

2. hafta oynanan Arouca maçında kadroda olmayan Portekizli futbolcu, bir sonraki maçta Gil Vicente deplasmanında da kadroda yoktu.

Fernandes, 29 Ağustos'ta oynanan Tondela maçında kadrodaydı fakat hiç süre almadı. 22 yaşındaki orta sahanın cumartesi günü oynanacak Santa Clara maçında da yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Galatasaray'da ne yapmıştı?

Geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak gelen Gedson Fernandes, sarı-kırmızılı formayla 18 maça çıktı.

Portekizli oyuncu, söz konusu 18 karşılaşmada bir gol atıp üç de asist yaptı.

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