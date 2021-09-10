Lionel Messi’ye veda etmek zorunda kalan Barcelona, bu ayrılığın bedellerini yalnızca sportif sonuçlar üzerinden ödemeyecek…

Barcelona’da kalmak için maaşında yüzde elli gibi büyük bir oranda fedakârlık yapmayı kabul eden Lionel Messi, buna karşın La Liga’nın maaş yükümlülükleri gereği yeni sözleşmeye imza atamamıştı.

Messi, bu gelişmelerin üzerine çocukluk kulübü Barcelona’ya gözyaşları içinde veda etmiş ve Paris Saint-Germain’le anlaşmaya varmıştı.

Bu büyük ayrılığın ardından büyük güç kaybeden Barcelona, mali olarak da önemli bir gelir kaybıyla karşılaşmaya hazırlanıyor.

Barcelona dev sponsoru kaybediyor

Geçtiğimiz günlerde kulübün borcunun 1.35 milyar euro olduğunu aktaran Joan Laporta, ilerleyen süreçte önemli bir gelir kapısını daha kaybedebilir.

The Mirror kaynaklı habere göre Barcelona’nın forma göğüs sponsoru Rakuten, sezon sonunda sona erecek sözleşmenin üzerine Katalan ekibiyle yeni bir anlaşma yapmak istemiyor. 2017 yılında imzalanan bu anlaşmadan Barcelona, sezonluk 55 milyon euro gibi bir gelir elde ediyordu.

Yakın dönemde bir yıllık sözleşme uzatan Rakuten, sponsorluk ücretinde ise önemli bir azalmaya gitmişti.

GlobalData Spor Analizi sorumlusu Conrad Wiacek, Japon şirketinin geri çekilmesinde Messi ayrılığının büyük pay sahibi olduğunu belirtti:

“Rakuten ve Barcelona arasındaki anlaşmanın bir yıl erken sona ermesi kısa vadede Barcelona’yı borçlarından ötürü etkileyecek ve uzun vadede de global ticari kimliğine yönelik büyük soru işaretleri oluşturacak.”

“Rakuten, anlaşma şartlarının yerine getirilmediğini düşünüyor ve Messi’nin ayrılığından sonra bu durumun değişmeyeceğini ifade ediyor.”

“La Liga, Messi ve Ronaldo gibi yüksek profilli oyuncuların ayrılmasının ardından ticari anlamda geriye gidiyor. Barcelona da uzun yıllardır sponsorluk anlamında Messi’nin getirdiği imaja bel bağlıyordu.”

“Neslinin en ikonik ismi olan Messi’nin ayrılmasından sonra Barcelona’yı ekonomik açıdan zor bir dönem bekliyor. Rakuten’in bu hamlesi de ilerleyen süreçte yaşanabileceklere dair ipucu veriyor.”

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