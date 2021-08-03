Joan Laporta, Lionel Messi hakkındaki son gelişmeleri anlattı

Barcelona Başkanı, altı kez Ballon d'Or kazanan oyuncusunun yeni sezona başlamak için zamanında sözleşme imzalayacağından hala emin.

Joan Laporta, Lionel Messi'nin sözleşmesi hakkında son gelişmelerden bahsederken Ilaix Moriba ile yaşadıkları sıkıntıyı tekrar gündeme getirdi.

Camp Nou'daki sözleşmesi sona eren Messi şu anda serbest oyuncu statüsünde ancak Goal, 32 yaşındaki oyuncunun Barça ile 5 yılllık bir anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Yakında resmi bir açıklama gelmesi beklenirken Barcelona Başkanı Joan Laporta her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

Joan Laporta ne söyledi?

Emerson Royal'in imza töreninde Barça TV'ye konuşan Joan Laporta, "Messi'nin takımda kalmasını sağlamak için bir sürecin içindeyiz. Barça'da kalmak istiyor ve bunun olmasını sağlamalıyız." diyor.

"Hepimiz Messi'yi, La Liga'da görmek istiyoruz çünkü o dünya klasında bir oyuncu, en iyisi ve ligin yükselmesine açıkça yardımcı oluyor."

"Leo'nun kalmak istediğini ve bundan memnun olacağını biliyorum. Her şey doğru yolda ilerliyor."

Griezmann'ın son durumu ne?

Goal, maaş kesinsitine gitmek isteyen Barcelona'da Griezmann'ın gözden çıkarıldığını teyit etti.

Ancak Laporta, Fransız yıldızın 2024'e kadar sözleşmesi olduğunu ve bu kontrata uyacağını söyledi.

"Griezmann'dan herkes memnun. O gerçek bir profesyonel. Barça ile sözleşmesi devam ediyor ve buna saygı duymalıyız."

Laporta, Moriba hakkında ne söyledi?

Ilaix Moriba, maaşından taviz vermek istemediği için Barcelona ile sözleşme yenileme görüşmelerini reddetti.

Laporta ise Moriba'nın başka seçenekleri de olduğunu vurguluyor:

"Ilaix sözleşme yenilemek istemiyorsa başka seçenekleri var. Burada yetişen ve sözleşme yenilemek istemeyen oyuncuları istemiyoruz."

"Üzgünüm ama kulüp her şeyden önce gelir ve böyle bir şey yaşanmasını istemiyoruz."

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