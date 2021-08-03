Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ı ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Galatasaray'ın Burak Elmas başkanlığındaki yeni yönetimi, aralarında eski başkan ve yöneticilerden Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak'ın da yer aldığı yedi kişiyi ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Burak Elmas yönetimi, Mustafa Cengiz yönetiminin haziran ayında yapılması planlanan seçime iptal kararı aldıkları için bu isimlerin ihracı talebinde bulundu.

Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak'ın yanı sıra Yusuf Günay, Kaan Kançal, Dorukhan Acar, Mehmet Ömer Cansever ve Fatma Dilek Kutlu da Galatasaray Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Burak Elmas yönetimi neler dedi?

Burak Elmas, konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşurken net bir açıklamada bulunmaktan kaçındı:

"Tüzüğümüze göre bu kararı Divan Kurulu verir. Konunun muhattabı ben değil Divan Kurulu'dur."

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ise Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Disiplin kuruluna 7 yöneticinin sevkedilmesi için bazı üyeler tarafından dilekçe verilmişti. Tüzüğe göre yönetim kurulu bu dilekçeyi disiplin kuruluna sevketmiş olmalı."

Seçim sürecinde neler olmuştu?

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi, 5 Mayıs tarihli açıklamalarında pandemiyi gerekçe göstererek 29 Mayıs'taki başkanlık seçiminin iptal olduğunu açıklamıştı.

Adaylardan biri olan Burak Elmas ise alınan bu karara dair tepkisini şu şekilde dile getirmişti:

"Devlet organ, yetki ve kararları adına niyet okuyarak, yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin iptali söz konusu olamaz."

"Erteleme koşulları ve süreleri ise tüzüğümüzde açıkça belirtilmiştir. Bu seçim mutlaka yapılacak. Galatasaray demokrasi kültürünün gücünü herkese göstermek adına, yasal süre bitimi 7 Mayıs 2021 saat 18.00'e kadar, seçim listeleri ve ilgili evrakımızı divan kuruluna teslim edeceğimizi beyan ederiz."

"Genel kurul iradesinin sandığa yansıması için elimizden geleni yapacağız."

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