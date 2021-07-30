Transfer döneminin gözde ismi Erling Haaland hakkında Borussia Dortmund cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Borussia Dortmund’da gösterdiği performansla Avrupa’nın en büyük kulüplerinin ilgisini çeken Erling Haaland’ın yaz transfer döneminde takımından ayrılıp ayrılmayacağı merakla bekleniyor.

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea’nin Norveçli yıldız için 175 milyon euro değerinde bir teklif yapmaya hazırlandığının iddia edilmesi üzerine Borussia Dortmund CEO’su Hans-Joachim Watzke de Haaland’ın geleceğine dair kritik açıklamalarda bulundu.

Neler söylendi?

Jadon Sancho’nun Manchester United’a transfer olmasının ardından Julian Brandt ve Erling Haaland’ı takımda tutmak istediklerinin altını çizen Watke, şu açıklamalarda bulundu:

“Benim açımdan Haaland’ın Dortmund’da kalması kesin, tıpkı Brandt gibi. Bunu her gün açıklıyorum ama nedense kimse kulak asmıyor, her hafta yeni şeyler duyuyoruz.”

“Brandt yeni sezonda bizimle olacak ve umarım çok başarılı bir sezon geçirir. Potansiyelini sahaya yansıtmasını ve yeteneklerini herkese kanıtlamasını umuyorum.”

“Julian’ın iyi bir sezon geçirmesi iki tarafın da kârına olacaktır.”

Haaland Dortmund’da kalacak mı?

Gelecek sene Michael Zorc’un yerini alarak Dortmund’un yeni sportif direktörü olacak olan Sebastian Kehl de Norveçli yıldızın geleceği hakkında Bild’e konuştu:

“Donyell Malen’in transferinde Mino Raiola ile gerçekleştirdiğim görüşmelerden onunla kısa süre içerisinde Erling’in transferi hakkında görüşeceğimiz izlenimini almadım.”

“Bundan önce bin kez ifade ettiğimiz gibi, Haaland’ın ayrılmasını istemiyoruz!”

Ayrıca Zorc, Chelsea’nin genç yıldız için 175 milyon euro teklif ettiği iddialarını ise şöyle yanıtladı:

“Böyle bir teklif olmadı ve ileride de olacağını düşünmüyoruz. Bu tarz rakamları yazan insanlar muhtemelen hâlâ Avrupa Süper Ligi’nin hayalini kuruyorlardır. Erling’i satmak zorunda değiliz.”

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