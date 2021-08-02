"Kylian Mbappe'yi transfer etmek için neyi bekliyoruz?"

Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin hızı, Juventus'un gözünü 2017 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde büyülemiş.

Juventus ve Serie A efsanesi Andrea Barzagli, Kylian Mbappe'yi 18 yaşındayken Juventus'a kazandırmak istediğini söylüyor.

Paris Saint Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, dünyanın en hızlı futbolcularından biri.

Dünya Kupası sahibi oyuncu, attığı sprintlerle uzun yıllardır herkesin gözünü büyülüyor.

Andrea Barzagli ne söyledi?

Tuttosport'a konuşan Juventus efsanesi Andrea Barzagli, Monaco ile oynadıkları 2017 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Kylian Mbappe'den oldukça etkilendiğini açıkladı:

"Mbappe 18 yaşındayken, Monte Carlo'da oynadığımız maçta ona karşı ne hissettiğimi iyi hatırlıyorum: saatte üç bin km hızla gidiyordu."

"Maçın ardından Paratici'nin yanına gittim ve "Onu, Juventus'a transfer etmek için neyi bekliyoruz?" dedim."

"Bana herkesin onunla ilgilendiğini ve bunun neredeyse imkansız olduğunu söyledi."

Kylian Mbappe, PSG'de mutlu mu?

Fransız yıldızın PSG ile sözleşmesi 2022 Haziran'da sona eriyor.

Dev kulüplerin listesinin ilk sırasında yer alan Mbappe ise kulübüyle sözleşme uzatmaya gitmedi ve Real Madrid ile anlaşmak istiyor.

Geçtiğimiz günlerde 22 yaşındaki yıldızın PSG dergisinde bir röportajı yayınlandı. Mbappe röportajda en büyük hayalinin PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olduğunu söyledi.

Ancak Mayıs ayında yapılan bu röportaj, L'Equipe'in haberine göre; Fransız ekibinde gerginlik yarattı.

Röportajın Haziran ayında yayınlanması bekleniyordu fakat geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Bu zamanlama hatası kulübüyle sözleşme uzatmayan ve ayrılık planları yapan Kylian Mbappe'yi rahatsız etti.

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