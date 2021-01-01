İngiliz basınından Liverpool'un Türk stoperi Ozan Kabak'a övgü

Ada basını, Wolverhampton maçında rakip forvetlere göz açtırmayan Ozan Kabak'ı öve öve bitiremedi.

Türkiye’de futbolseverler artık Liverpool maçlarını farklı bir gözle izliyor. Zira bir Türk stoper, İngiliz devinde ilk 11’de oynuyor.

Ozan Kabak, Liverpool’a her geçen maç daha çok alışıyor ve performansını yukarıya çekiyor. İlk çıktığı Leicester City maçını hatırlayın. Bir de son oynanan Wolverhampton maçına bakın. Gerçekten kayda değer bir gelişim.

Liverpool, Wolverhampton’ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek 28 Şubat’tan sonra ilk kez galip geldi. Kritik mücadelede Ozan, partneri Nat Phillips ile 90 dakika sahada kaldı ve maç boyunca birçok kritik müdahale yaparak maçın en iyi oyuncularından biri, belki de en iyisi oldu.

Kırmızılar'ın maç sonunda Twitter'da yaptığı ankette maçın oyuncusu seçilen Türk stoper, İngiliz basınından da övgüler almayı başardı.

İngiliz basınında Ozan Kabak hakkında neler söylendi?

İngiliz yazarlar ve yorumcular Ozan'ın Wolverhampton maçındaki müthiş performansını şu sözlerle değerlendirdiler:

Jamie Carragher - Sky Sports:

"Ozan ve Phillips, birbirlerine yardım etmek için her zaman oradalar. Stoper tandemi oluşturmak ve bir ortaklık kurmak tamamen böyle bir şey. Birbirlerinin yanlarındalar. Bu gece de yaptıkları buydu."

Karl Matchet - Independent:

"Nat Phillips - Ozan Kabak ortaklığı güzel bir şekilde başladı ve özellikle Ozan, güvenilir bir performansla büyük bir adım attı."

Kevin Hatchard - talkSPORT:

"İnsanların Ozan Kabak ile âniden sözleşme imzalanmış gibi davranmasını garip buluyorum.

"Liverpool, aylardır onunla temastaydı. Süpermarkette ürünler arasında gezerken sepete gelişi güzel şekilde sepete doldurulan bir transfer değildi."

The Athletic yazarı Michael Cox, Hatchard’ın ‘Süpermarket’ içerikli benzetmesine şu sözlerle yanıt verdi:

“Bu harika bir benzetme. Çünkü Liverpool kesinlikle en iyi maliyet/performans oranına sahip stoperleri her zaman gözden kaçırdı.”

Laim Bakker - Kickoff:

"Ozan Kabak iyi bir oyuncu olma potansiyeline sahip. Liverpool'a ilk katıldığında biraz acemiydi ancak kaliteli bir stoper haline gelmek için ihtiyaç duyduğu tüm araçlara sahip ve hâlâ sadece 20 yaşında."

Paul Gorst - Liverpool Echo:

"Aferin Ozan Kabak! Genç bir meydan okuma."

Brothaman - Morning Star:

"Nat Phillips ve Ozan Kabak, kendinden oldukça emin görünüyor."

Jürgen Klopp, Ozan Kabak hakkında ne söyledi?

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Wolverhampton maçının ardından Ozan Kabak ve Nat Phillips'in performansını şu sözlerle değerlendirdi:

"Ozan Kabak ve Nat Phillips üst üste ikinci maçlarına çıktılar ve çok iyi oynadılar.

"Traore'nin savunulamaz bir hızı var. Büyük bir görevi başarıyla tamamladılar ve ikisi de gerçekten çok iyiydi."

Ozan Kabak’ın Wolverhampton maçındaki istatistikleri

Maçın en iyilerinden biri olan Ozan Kabak, 53 kez topla buluşurken 38 pas attı ve yüzde 86.8 pas isabeti ile oynadı.

İki kez top kapan Türk stoper, maç boyunca rakip kaleye bir de şut çekti ama bu şut rakip tarafından engellendi.

Liverpool taraftarları Ozan Kabak hakkında neler söyledi?

İngiliz basınının dışında, Liverpoollu taraftarlar da sosyal medyada Ozan Kabak’a övgü dolu sözler sarf etti.

İşte onlardan bazıları:

“Ozan Kabak bu gece harikaydı!

“Geldiğinden bu yana en muhteşem maçını oynadı.

“Güven veren farklı bir oyuncu. Ayrıca Phillips ile aralarında güzel bir ilişki ve ortaklığın geliştiğini de görebilirsiniz.”

Büyük resim

Liverpool, Premier Lig’in 28. haftasında Wolverhampton’ı deplasmanda 1-0 yenerken Ozan da bu oyunuyla öz güven tazeledi.

RB Leipzig maçında ilk kez Phillips ile oynayan Ozan, İngiliz savunmacıyla iyi bir uyum sağladığını bir kez daha gösterdi.

Sezon sonuna kadar formayı giymesine kesin gözüyle bakılan millî futbolcu, bu süreçte sergileyeceği performansla seviye atlayabilir ve gelecek sezon Liverpool’a bonservisiyle katılabilir.