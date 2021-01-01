Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrılıyor mu?

Sarı-lacivertlilerde 46 yaşındaki teknik direktör, adeta topun ağzında. İddiaya göre yönetim, Erol Bulut ile ayrılık kararı aldı.

Kadıköy'de lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Teknik direktör Erol Bulut'un geleceği tartışılırken ortaya yeni iddialar atılmaya başlandı.

Fanatik'in haberine göre 46 yaşındaki teknik direktörün bileti kesildi. Dün yapılan olağanüstü toplantıda yönetim, Erol Bulut ile ayrılık kararı aldı.

Bu ayrılığın Beşiktaş derbisinden önce mi yoksa sonra mı yaşanacağı ise belirsizliğini koruyor.

Emre Belözoğlu sahaya inmiyor

Erol Bulut ile alakalı ayrılık kararı neredeyse kesinleşirken, ilk plan Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nu sahaya indirmekti fakat Belözoğlu, şu an böyle bir tercih yaparak kariyerini riske atmıyor. O yüzden bu planın gerçekleşme ihtimali oldukça düşük.

Bilindiği gibi Emre Belözoğlu, geçen sezon Ersun Yanal'ın görevden alınmasının ardından takım yönetimini almış ve teknik ekibi organize etmişti.

Yerlilerden Okan Buruk gündemde

Teknik direktör Erol Bulut ile ayrılık kararı alan Fenerbahçe yönetimi, yeni hocayı belirlemek için liste yapmaya da başlamış durumda. Sarı-lacivertlilerin yerli adaylar arasındaki ilk gözdesi ise Okan Buruk.

Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'i şampiyon yaparak büyük bir başarıya imza atan Buruk, bu sezon takımın kötü gidişatına engel olamayınca kulüple yollarını ayırdı.

Başakşehir'in başında 76 maça çıkan 47 yaşındaki antrenör, İstanbul ekibinde 1.62'lik bir puan ortalaması yakaladı.

Gündemdeki yabancı hocalar

Yerli adayla arasında Okan Buruk ilk sırada bulunurken, yabancı adaylarda ise liste kabarık. Fenerbahçe'nin ilk yabancı teknik direktör adayı, Zlatko Dalic.

Hırvatistan Milli Takımı'nın başında olan 54 yaşındaki antrenör, sarı-lacivertlilerin yakın markajında. Erol Bulut ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'nin Dalic ile temasa geçmesi bekleniyor.

Ali Koç'un en büyük hayallerinden biri olan Arsene Wenger de dillendiriliyor fakat şu anda FIFA'da görev yapan Fransız teknik direktörün buna sıcak bakma ihtimali oldukça düşük.

Bir başka yabancı aday ise, Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Lucien Favre. Sarı-lacivertliler, İsviçreli teknik direktörü de gündeminde tutuyor.

Son alternatif ise, Arthur Zico'yu yeniden Fenerbahçe'nin başına getirmek. Bununla birlikte eğer Zico gelirse, teknik ekibe Alex de Souza'nın da katılması planlanıyor.

Fenerbahçe'nin, yakın zamanda Erol Bulut ile ilgili kararını verip, bu hocalardan biri ile temasa geçmesi bekleniyor.